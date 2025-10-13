Nächste Auftaktniederlage für Sebastian Ofner

Sebastian Ofner hat seinen Negativlauf auch in Stockholm nicht beenden können. Der Steirer unterlag dem Schweden Leo Borg am Montag in der ersten Runde des ATP250-Turniers 3:6,4:6. Für den in der kommenden Woche in Wien spielenden Ofner war es die bereits achte Auftaktniederlage in Folge. Seinen letzten Sieg verbuchte er am 3. Juli in Wimbledon, danach musste der 29-Jährige wegen Fersenoperationen auch wochenlang pausieren.
Der 22-jährige Borg – der Sohn von Schwedens Tennislegende Björn Borg – verbuchte seine beiden Breaks in wichtigen Situationen. Er nahm Ofner im ersten Satz das Aufschlagspiel zum 5:3 ab, im zweiten holte er sich das Break zum 5:4 und servierte danach ebenfalls aus. Ofner kam im gesamten Match nur zu einer Breakchance. In Stockholm ebenfalls im Einsatz ist Filip Misolic, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hat. Der Weltranglisten-95. trifft in der ersten Runde auf den Polen Kamil Majchrzak.
Erfolgserlebnisse gab es in Schwedens Hauptstadt für die Doppel Alexander Erler/Robert Galloway (USA) bzw. Neil Oberleitner/David Pichler, die sich mit Zweisatzsiegen jeweils ins Viertelfinale vorkämpften.
