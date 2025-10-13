Nächste Auftaktniederlage für Sebastian Ofner

Der 22-jährige Borg – der Sohn von Schwedens Tennislegende Björn Borg – verbuchte seine beiden Breaks in wichtigen Situationen. Er nahm Ofner im ersten Satz das Aufschlagspiel zum 5:3 ab, im zweiten holte er sich das Break zum 5:4 und servierte danach ebenfalls aus. Ofner kam im gesamten Match nur zu einer Breakchance. In Stockholm ebenfalls im Einsatz ist Filip Misolic, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hat. Der Weltranglisten-95. trifft in der ersten Runde auf den Polen Kamil Majchrzak.