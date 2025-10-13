Vorteilswelt
NHL

Kasper gewinnt mit Detroit erneut gegen Toronto

Eishockey
13.10.2025 23:10
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AP/Ryan Sun)

Der Kärntner Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben zwei Tage nach dem 6:3-Heimsieg auch in Toronto das Duell mit den Maple Leafs gewonnen. Die Gäste siegten am Montag in der NHL dank eines Last-Minute-Treffers 3:2. Mason Appleton erzielte 45 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegestreffer.

Detroit ging durch Kapitän Dylan Larkin im Powerplay (19.) und James van Riemsdyk (45.) 2:0 in Führung, Matthew Knies (48.) und Calle Jarnkrok (54.) schafften für die Maple Leafs den Gleichstand.

Trotz 40:15 Torschüssen ging Toronto aber neuerlich als Verlierer vom Eis, weil der im Sommer engagierte Appleton erstmals für Detroit traf.

