Kasper gewinnt mit Detroit erneut gegen Toronto

Der Kärntner Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben zwei Tage nach dem 6:3-Heimsieg auch in Toronto das Duell mit den Maple Leafs gewonnen. Die Gäste siegten am Montag in der NHL dank eines Last-Minute-Treffers 3:2. Mason Appleton erzielte 45 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegestreffer.