Ein Hauch von WM für den GAK-Wirbelwind

Jacob Italiano gewann sein A-Team-Debüt für Australiens Socceroos in Kanada mit 1:0. Nach World-Cup-Gastgeber USA wartet noch in dieser Woche sein „Angstgegner“ Hartberg auf ihn.
Beim Steirerduell am Samstag (17) in Graz gegen Hartberg hat der GAK einen neuen A-Teamspieler in seinen Reihen: Jacob Italiano feierte beim 1:0-Sieg der Socceroos gegen Kanada sein A-Team-Debüt für Australien. Der 24-jährige Mann aus Perth durfte vor 18.000 Fans in Montreal 57 Minuten im nunmehr seit elf Spielen ungeschlagenen Team des fix qualifizierten WM-Fighters abspulen. Nachdem er symbolisch sein erstes „Cap“ (eine Kappe für jedes internationale Spiel) überreicht bekam, war der GAK-Mittelfeld-Wirbler sehr stolz: „Ich hoffe, dass da noch viele folgen werden.“
Bereits am Dienstagnacht steigt für das Team von Tony Popovic in der Höhenlage von Denver der nächste Probegalopp gegen die USA, den nächsten der drei WM-Ausrichter (neben Kanada und Mexiko).
Fit für Hartberg?
Ob Italiano für die WM ein Thema wird, ist aber fraglich: Diesmal sprang er nur für den verletzten Fran Karacic (Hajduk Split) ein. Vorerst stellt sich einmal in Österreich die Frage, ob er seinen ersten Sieg gegen Hartberg (1:1, 0:3, 0:3, 1:1) holen kann – und ob er wegen der Reisestrapazen und des Jetlags überhaupt erste Wahl sein wird.
