Ein Hauch von WM für den GAK-Wirbelwind

Beim Steirerduell am Samstag (17) in Graz gegen Hartberg hat der GAK einen neuen A-Teamspieler in seinen Reihen: Jacob Italiano feierte beim 1:0-Sieg der Socceroos gegen Kanada sein A-Team-Debüt für Australien. Der 24-jährige Mann aus Perth durfte vor 18.000 Fans in Montreal 57 Minuten im nunmehr seit elf Spielen ungeschlagenen Team des fix qualifizierten WM-Fighters abspulen. Nachdem er symbolisch sein erstes „Cap“ (eine Kappe für jedes internationale Spiel) überreicht bekam, war der GAK-Mittelfeld-Wirbler sehr stolz: „Ich hoffe, dass da noch viele folgen werden.“