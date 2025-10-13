Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fußball-Premiere:

Ein Hauch von WM für den GAK-Wirbelwind

Sport-Nachrichten
13.10.2025 19:30
Jacob Italiano (r.) feierte ein siegreiches Debüt im Dress der Socceroos.
Jacob Italiano (r.) feierte ein siegreiches Debüt im Dress der Socceroos.(Bild: AFP/MINAS PANAGIOTAKIS)

Jacob Italiano gewann sein A-Team-Debüt für Australiens Socceroos in Kanada mit 1:0. Nach World-Cup-Gastgeber USA wartet noch in dieser Woche sein „Angstgegner“ Hartberg auf ihn.

0 Kommentare

Beim Steirerduell am Samstag (17) in Graz gegen Hartberg hat der GAK einen neuen A-Teamspieler in seinen Reihen: Jacob Italiano feierte beim 1:0-Sieg der Socceroos gegen Kanada sein A-Team-Debüt für Australien. Der 24-jährige Mann aus Perth durfte vor 18.000 Fans in Montreal 57 Minuten im nunmehr seit elf Spielen ungeschlagenen Team des fix qualifizierten WM-Fighters abspulen. Nachdem er symbolisch sein erstes „Cap“ (eine Kappe für jedes internationale Spiel) überreicht bekam, war der GAK-Mittelfeld-Wirbler sehr stolz: „Ich hoffe, dass da noch viele folgen werden.“

Bereits am Dienstagnacht steigt für das Team von Tony Popovic in der Höhenlage von Denver der nächste Probegalopp gegen die USA, den nächsten der drei WM-Ausrichter (neben Kanada und Mexiko).

Fit für Hartberg?
Ob Italiano für die WM ein Thema wird, ist aber fraglich: Diesmal sprang er nur für den verletzten Fran Karacic (Hajduk Split) ein. Vorerst stellt sich einmal in Österreich die Frage, ob er seinen ersten Sieg gegen Hartberg (1:1, 0:3, 0:3, 1:1) holen kann – und ob er wegen der Reisestrapazen und des Jetlags überhaupt erste Wahl sein wird.

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
262.217 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.373 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
154.102 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3175 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1263 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
997 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Sport-Nachrichten
Fußball-Premiere:
Ein Hauch von WM für den GAK-Wirbelwind
Hier im Video
Was war das?! Kurioser Fauxpas sorgt für Elfmeter
Krone Plus Logo
Spiel der Runde
„Hunderter-Klub“ hatte bei Maroni nichts zu feiern
Arena umgebaut
Termin für Hartbergs Rückehr ins Heimstadion steht
Auch sportlich am Ende
DSV Leoben setzt Trainer Schicker vor die Tür

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf