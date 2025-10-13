Rouven Schröder: Klassischer Fall von Doppelmoral

Nach dem schweren Vertrauensbruch ist eine weitere Zusammenarbeit mit Schröder ausgeschlossen. Eine Einigung der Klubs steht unmittelbar bevor, am Montag wurde weiter verhandelt. Bei den Bullen-Fans genoss Schröder nur wenige Sympathien. Anfänglicher Optimismus – seine ersten Wochen an der Salzach waren geprägt von einem souveränen Auftreten und markigen Worten – wich der harten Realität. Zu seinen ersten Handlungen zählte die (überfällige) Entlassung von Pep Lijnders. Unter Nachfolger Thomas Letsch blieb die große sportliche Weiterentwicklung seither aber weitgehend aus. Schröder versuchte auch den Kader auszumisten, fand aber nicht für alle Wechselwilligen – man denke an Lucas Gourna-Douath oder Aleksa Terzic – Abnehmer.