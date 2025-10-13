Selenskyj hofft auf Lösung auch für die Ukraine

Wird Lieferung von Tomahawks besiegelt?

Wie berichtet, erwägt Trump derzeit, der Ukraine die Langstreckenraketen Tomahawks zu liefern. „Sie hätten gerne Tomahawks. Das ist ein Schritt nach vorne“, sagte er am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Washington. In den vergangenen Wochen hatte Selenskyj das Weiße Haus immer wieder um diese Raketen gebeten. Sie haben eine maximale Reichweite von 2500 Kilometern und würden es der ukrainischen Armee ermöglichen, Ziele wie Ölraffinerien auch im asiatischen Teil Russlands zu beschießen.