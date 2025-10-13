Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Gaza-Abkommen

Selenskyj hofft auf Lösung auch für die Ukraine

Außenpolitik
13.10.2025 21:08

Das Gaza-Abkommen weckt auch in der Ukraine die Hoffnung auf eine Lösung des Krieges. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte am Montag, dass „die russische Aggression die letzte globale Quelle für Instabilität“ sei. Mit Führungsstärke und Entschlossenheit könnte es „auch in der Ukraine funktionieren“. Der ukrainische Staatschef will nun selbst nach Washington fliegen und US-Präsident Donald Trump treffen.

0 Kommentare

„Es ist wahrlich ein außergewöhnliches Ereignis“, erklärte der ukrainische Staatschef am Montag in der Kurznachrichtenplattform X. Nun arbeite man daran, dass „der Tag des Friedens“ auch für die Ukraine bald komme, so Selenskyj.

Zudem bestätigte der 47-Jährige Medienberichte über ein anstehendes Treffen mit seinem US-Amtskollegen in Washington. „Ich treffe in dieser Woche in Washington Präsident Trump“, sagte das Staatsoberhaupt Journalisten bei einer Pressekonferenz mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Kiew. Selenskyj bestätigte zudem den Freitag als Besuchstermin.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj
Brisante Enthüllung
Trump hilft Selenskyj seit Monaten bei Angriffen
12.10.2025
Putin überzeugt:
„Schläge gegen Russland helfen der Ukraine nicht“
08.10.2025
Sonst keine Tomahawks
Trump verlangt Infos zu Einsatz von Ukrainern
07.10.2025

Gegenstand der Gespräche sei unter anderem die Lieferung weitreichender Waffen an die Ukraine, sagte der Präsident weiter. Eine ukrainische Delegation mit Regierungschefin Julia Swyrydenko, dem Bürochef des Präsidenten, Andrij Jermak, und dem Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, sei bereits auf dem Weg nach Washington.

Start eine Tomahawk-Rakete von einem US-Kriegsschiff
Start eine Tomahawk-Rakete von einem US-Kriegsschiff(Bild: AFP/US Navy Photo)

Wird Lieferung von Tomahawks besiegelt?
Wie berichtet, erwägt Trump derzeit, der Ukraine die Langstreckenraketen Tomahawks zu liefern. „Sie hätten gerne Tomahawks. Das ist ein Schritt nach vorne“, sagte er am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Washington. In den vergangenen Wochen hatte Selenskyj das Weiße Haus immer wieder um diese Raketen gebeten. Sie haben eine maximale Reichweite von 2500 Kilometern und würden es der ukrainischen Armee ermöglichen, Ziele wie Ölraffinerien auch im asiatischen Teil Russlands zu beschießen.

Der ukrainische Staatschef reist erneut nach Washington zu US-Präsident Donald Trump. Kehrt er ...
Der ukrainische Staatschef reist erneut nach Washington zu US-Präsident Donald Trump. Kehrt er mit einem Abkommen zur Lieferung von Tomahawk-Raketen in der Tasche zurück in sein Kriegsland?(Bild: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL)

Der Kreml warnte das Weiße Haus nachdrücklich vor einer solchen Lieferung und der Gefahr einer nuklearen Gegenreaktion. Die US-Streitkräfte hatten in der Vergangenheit seegestützte Tomahawk-Raketen in kriegerischen Konflikten eingesetzt. Kiew verfügt bisher nicht über geeignete Kriegsschiffe oder U-Boote, jedoch haben die USA auch eine neue landgestützte Variante.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
277.257 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.373 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
155.018 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3213 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1263 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
969 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Außenpolitik
Nach Gaza-Abkommen
Selenskyj hofft auf Lösung auch für die Ukraine
Alter entscheidend
Sarkozy muss Haft antreten und hofft auf Hintertür
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Friede, Freude, Fragezeichen: Trumps Nahost-Plan
„Krone“-Kommentar
Terror ist geblieben: Gaza vor erstem Stolperstein
„Es wird halten“
Trump unterschrieb als Erster das Gaza-Abkommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf