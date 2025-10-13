Vorteilswelt
Alter entscheidend

Sarkozy muss Haft antreten und hofft auf Hintertür

Außenpolitik
13.10.2025 19:51
Sarkozy muss trotz Berufung gegen das Urteil die Haft antreten.
Sarkozy muss trotz Berufung gegen das Urteil die Haft antreten.(Bild: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN)

Jetzt ist klar, wann Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy seine Haft antreten muss. Am 21. Oktober soll der 70-Jährige im Pariser Gefängnis La Santé eingesperrt werden und eine fünfjährige Haftstrafe absitzen. Allerdings darf bezweifelt werden, dass der Politiker lange in einer Zelle verweilen muss.

Das hat die Finanzstaatsanwaltschaft in Paris nach einer Vorladung des 70-Jährigen entschieden, wie französische Medien übereinstimmend unter Verweis auf Justizquellen berichteten. Ein Sprecher Sarkozys wollte die Berichte auf Anfrage nicht kommentieren.

Haftantritt trotz Berufung
Sarkozy war im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen Ende September schuldig gesprochen worden, Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Das Gericht ordnete eine vorläufige Vollstreckung des Urteils an. Dies bedeutet, dass Sarkozy die Haft antreten muss, obwohl er in Berufung gegangen ist. Er hatte die Vorwürfe stets vehement bestritten.

Allerdings kann Sarkozy aufgrund seines Alters unmittelbar nach Haftantritt eine Freilassung unter Auflagen beantragen, um seine Strafe außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Eine entsprechende Regelung greift in Frankreich für Häftlinge ab 70 Jahren.

Lesen Sie auch:
Sarkozy mit seiner Ehefrau Carla Bruni vor der Urteilsverkündung
Wegen Gaddafi-Geldern
Kriminelle Vereinigung: 5 Jahre Haft für Sarkozy
25.09.2025
„Hass siegt nicht!“
Entsetzte Carla Bruni reagiert auf Sarkozy-Urteil
25.09.2025

Besonderer Schutz für Sarkozy
Für den Ex-Präsidenten geht es in das Gefängnis La Santé, die als einzige im Pariser Stadtgebiet im 14. Arrondissement liegt. Dort gibt es einen Bereich für Häftlinge, die besonders geschützt werden müssen, etwa weil es sich um Prominente handelt.

In der Libyen-Affäre geht es um den Vorwurf, dass für Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf 2007 illegal Geld von der Führung des damaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi geflossen sein soll. Zwar sah das Pariser Strafgericht dafür keine Belege. Es ging in seiner Urteilsbegründung aber davon aus, dass der Konservative und enge Vertraute auf jeden Fall versucht habe, sich Gelder des libyschen Machthabers zu verschaffen.

