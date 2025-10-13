Konferenz mit Frankreich und Belgien ab 20.45 Uhr

Kapitaler Fehlstart für Schweden

Schweden hat mit nur einem Punkt aus drei Partien einen kapitalen Fehlstart in der Gruppe B hingelegt, steht nach dem jüngsten 0:2 in Solna gegen die Schweiz mit dem Rücken zur Wand. In Göteborg muss nun gegen den von Franco Foda gecoachten Kosovo eine Reaktion her. Viele der mehr als 50.000 Fans hatten Tomasson schon vor der Schweiz-Partie ausgebuht, danach war auch ein Banner mit einer Rücktrittsforderung ausgerollt worden. Die Luft für den ehemaligen dänischen Topstürmer ist schon sehr dünn. Ans Aufgeben denkt der 49-Jährige aber nicht.