WM-Quali im Ticker

Konferenz mit Frankreich und Belgien ab 20.45 Uhr

Fußball International
13.10.2025 05:05
Frankreich muss ohne Star Kylian Mbappe auskommen.
Frankreich muss ohne Star Kylian Mbappe auskommen.(Bild: AP/Michel Euler)

Die nächsten WM-Qualifikationsspiele stehen auf dem Programm. Frankreich muss gegen Island ran, Wales empfängt Belgien und Slowenien spielt gegen die Schweiz. Wir berichten ab 20:45 Uhr live in der Konferenz – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Frankreich ohne Mbappe
Die Franzosen müssen auswärts gegen Island ran – und das ohne Star Kylian Mbappe. Dieser verletzte sich im Quali-Spiel gegen Aserbaidschan. Der Weltmeister von 2018 steht mit neun Punkten an erster Stelle der Gruppe D, fünf Zähler vor der zweitplatzierten Ukraine. Mit einem Sieg über Island will man einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft machen.

Kylian Mbappe verletzte sich gegen Aserbaidschan.
Kylian Mbappe verletzte sich gegen Aserbaidschan.(Bild: EPA/YOAN VALAT)

Belgien unter Zugzwang
Belgien befindet sich als derzeitiger Gruppenzweiter unter Zugzwang. Mit einem 0:0 gegen den einen Zähler davor liegenden Pool-J-Leader Nordmazedonien, der eine Partie mehr ausgetragen hat, konnte die Ausgangssituation nicht verbessert werden. Nun wartet am Montag in Cardiff Wales, das einen Punkt dahinter zum Überholmanöver ansetzt. Dabei muss vor allem die Chancenverwertung der „Roten Teufel“ besser werden. „Wir haben alles probiert zu treffen, aber es war frustrierend“, sagte der belgische Mittelfeldspieler Hans Vanaken. Nordmazedonien empfängt Kasachstan in Skopje.

Thibaut Courtois und Kevin De Bruyne holten nur ein 0:0 gegen Nordmazedonien.
Thibaut Courtois und Kevin De Bruyne holten nur ein 0:0 gegen Nordmazedonien.(Bild: AFP/VIRGINIE LEFOUR)

Kapitaler Fehlstart für Schweden
Schweden hat mit nur einem Punkt aus drei Partien einen kapitalen Fehlstart in der Gruppe B hingelegt, steht nach dem jüngsten 0:2 in Solna gegen die Schweiz mit dem Rücken zur Wand. In Göteborg muss nun gegen den von Franco Foda gecoachten Kosovo eine Reaktion her. Viele der mehr als 50.000 Fans hatten Tomasson schon vor der Schweiz-Partie ausgebuht, danach war auch ein Banner mit einer Rücktrittsforderung ausgerollt worden. Die Luft für den ehemaligen dänischen Topstürmer ist schon sehr dünn. Ans Aufgeben denkt der 49-Jährige aber nicht.

Die Schweiz kann eventuell schon am Montag das WM-Ticket fixieren.
Die Schweiz kann eventuell schon am Montag das WM-Ticket fixieren.(Bild: EPA/ANTHONY ANEX)

Schweiz kann WM-Ticket fixieren
Die makellose Schweiz ist hingegen dank der besseren Effizienz im Duell mit den Schweden enteilt. „Wie wir als Team funktionieren, ist eine Freude“, sagte der Schweizer Teamchef Murat Yakin. Das WM-Ticket könnte eventuell schon am Montag nach dem Gastspiel in Ljubljana fixiert sein.

Wir wünschen gute Unterhaltung und spannende Matches!

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf