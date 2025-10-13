Deutschland gegen Nordirland ab 20.45 Uhr LIVE

„Am Ende müssen wir das Spiel gewinnen, das steht über allem. Ich denke, es ist nicht ratsam, die Tabelle zu lesen, wenn es nicht vorbei ist. Wir müssen die Spiele gewinnen. Und das versuchen wir am Montag“, sagte DFB-Teamchef Julian Nagelsmann. Sein Team tritt aufgrund des besten Torverhältnisses als Tabellenführer an, das dank der nordirischen Schützenhilfe in Form eines Heim-2:0 gegen die Slowaken, für die es in Belfast am Freitag nichts zu holen gab. Die Deutschen sind also auch deshalb gewarnt, an sich wartet im stimmungsvollen Windsor Park fix deutlich mehr Gegenwehr als von Luxemburg.