Rotlicht übersehen: Nächster Bim-Unfall in Graz

Die 48-Jährige wollte gegen 15 Uhr links in die Evangelimanngasse einbiegen. Sie hatte laut Polizei grünes Licht, ein Straßenbahnfahrer (23), der ebenfalls in südlicher Richtung unterwegs war, übersah an der Kreuzung laut eigenen Aussagen das für ihn geltende Rotlicht. Die Folgen waren gravierend: Die Garnitur erfasste den Pkw, schleifte ihn mehrere Meter mit und drückte ihn gegen eine Ampelanlage.