Rotlicht übersehen: Nächster Bim-Unfall in Graz

In Graz ist es am Montagnachmittag erneut zu einem Straßenbahnunfall gekommen – und wieder war die Conrad-von-Hötzendorf-Straße der Schauplatz. Diesmal wurde eine Pkw-Lenkerin beim Linksabbiegen von einer Garnitur der Linie 4 erfasst.
Die 48-Jährige wollte gegen 15 Uhr links in die Evangelimanngasse einbiegen. Sie hatte laut Polizei grünes Licht, ein Straßenbahnfahrer (23), der ebenfalls in südlicher Richtung unterwegs war, übersah an der Kreuzung laut eigenen Aussagen das für ihn geltende Rotlicht. Die Folgen waren gravierend: Die Garnitur erfasste den Pkw, schleifte ihn mehrere Meter mit und drückte ihn gegen eine Ampelanlage.
Pkw-Lenkerin über Kofferraum geborgen
Die Bergung der Lenkerin gestaltete sich schwierig, die Berufsfeuerwehr musste die Frau über den Kofferraum ins Freie bringen, wo sie dem Roten Kreuz zur weiteren Behandlung übergeben wurde. Sie hatte zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten und wurde ins LKH Graz gebracht.
Passagierin und Straßenbahnfahrer unter Schock
Eine Passagierin der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vom Roten Kreuz betreut – wie auch der Straßenbahnfahrer, der nach dem Unfall ebenso unter Schock stand. Im Einsatz war auch das polizeiliche Kriseninterventionsteam. Die Linie 4 wurde bis etwa 16.30 Uhr im Schienenersatz geführt.
Der Pkw wurde schwer beschädigt. Alkotests bei den beiden Lenkern verliefen negativ. Erst Ende September war es in der Hötzendorf-Straße auf Höhe Finanzamt zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn gekommen: Eine 59-jährige Fußgängerin wurde erfasst und eingeklemmt, für sie kam jede Hilfe zu spät.
