Privat auf der Yacht

Yamal postet intime Fotos von seiner neuen Liebe

Fußball International
13.10.2025 20:12

So schön kann Liebe sein: Barcelona-Star Lamine Yamal postet intime Kuss-Fotos von sich und seiner Freundin Nicki Nicole.

„Ich bin sehr verliebt, sehr glücklich und sehr zufrieden“, schwärmte die argentinische Sängerin zuletzt über ihre Liebe zu Yamal. Nun postete Spaniens 18-jähriger Superstar selbst ein paar höchst intime Bilder.  

Luis de la Fuente
Spanien-Coach kontert
Yamal-Zoff: „Ich dachte, Flick hat mehr Empathie!“
04.10.2025
Nach CL-Hit
Barcelona-Star Yamal ist schon wieder verletzt
03.10.2025

Ein Foto zeigt, wie er Nicole verliebt einen Kuss auf die Stirn gibt, während sie zusammen auf dem Sofa kuscheln. Ein anderes zeigt die beiden beim Sonnenaufgang auf der Yacht. Erst küssen die beiden einander, dann lassen sie Luftballons in Herzform steigen. Über vier Millionen User gefällt's ...

