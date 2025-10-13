Yamal postet intime Fotos von seiner neuen Liebe

LIVE: Woltemade bringt Deutschland in Führung
So schön kann Liebe sein: Barcelona-Star Lamine Yamal postet intime Kuss-Fotos von sich und seiner Freundin Nicki Nicole.
„Ich bin sehr verliebt, sehr glücklich und sehr zufrieden“, schwärmte die argentinische Sängerin zuletzt über ihre Liebe zu Yamal. Nun postete Spaniens 18-jähriger Superstar selbst ein paar höchst intime Bilder.
Ein Foto zeigt, wie er Nicole verliebt einen Kuss auf die Stirn gibt, während sie zusammen auf dem Sofa kuscheln. Ein anderes zeigt die beiden beim Sonnenaufgang auf der Yacht. Erst küssen die beiden einander, dann lassen sie Luftballons in Herzform steigen. Über vier Millionen User gefällt's ...
