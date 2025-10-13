Vorteilswelt
EINWÜRFE: FOLGE 70

Feffernitz schockt Leader in letzter Sekunde!

13.10.2025 21:12

Elfer-Drama, Last-Minute-Treffer und Tore am Fließband! Treffen verliert den Spitzenkampf in der Nachspielzeit, Seeboden und Landskron liefern Offensivpower vom Feinsten – und im Futsal-Derby brennt die Halle.

Was für ein Fußballabend in Treffen! Der Tabellenführer empfing mit breiter Brust den starken Vierten aus Feffernitz – und am Ende wurde es ein echter Thriller. Nach frühem Rückstand kam Treffen in Minute 37 durch einen Foul-Elfmeter zum 1:1-Ausgleich, der das Spiel wieder öffnete. Doch Feffernitz ließ nicht locker, hielt dagegen – und schlug in der 90. Minute eiskalt zu: Volker Seiler nahm den Ball mit der Brust an und zimmerte ihn unhaltbar in die Maschen. Ein Treffer für die Geschichtsbücher – und der „Todesstoß“ für den bis dahin ungeschlagenen Leader!

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading
Folgen Sie uns auf