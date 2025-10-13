Feffernitz schockt Leader in letzter Sekunde!

Elfer-Drama, Last-Minute-Treffer und Tore am Fließband! Treffen verliert den Spitzenkampf in der Nachspielzeit, Seeboden und Landskron liefern Offensivpower vom Feinsten – und im Futsal-Derby brennt die Halle.
Was für ein Fußballabend in Treffen! Der Tabellenführer empfing mit breiter Brust den starken Vierten aus Feffernitz – und am Ende wurde es ein echter Thriller. Nach frühem Rückstand kam Treffen in Minute 37 durch einen Foul-Elfmeter zum 1:1-Ausgleich, der das Spiel wieder öffnete. Doch Feffernitz ließ nicht locker, hielt dagegen – und schlug in der 90. Minute eiskalt zu: Volker Seiler nahm den Ball mit der Brust an und zimmerte ihn unhaltbar in die Maschen. Ein Treffer für die Geschichtsbücher – und der „Todesstoß“ für den bis dahin ungeschlagenen Leader!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.