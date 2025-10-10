Corona? „Stehen am Anfang der nächsten Welle“

So emotional wird der erste elektrische Ferrari
Sehr spezielles System
Die Daten aus dem Abwassermonitoring sind eindeutig: Österreich befindet sich am Anfang einer neuerlichen Coronawelle. Krone+ hat die Daten analysiert und klärt auf, warum trotz der steigenden Krankheiten keine Panik angebracht ist.
Ein Hüsteln da, raue Stimmen dort, Taschentücher wackeln nahezu im Sekundentakt vor verschnupften Nasen – speziell Pendler dürften nicht überrascht sein: „Wir stehen am Beginn einer neuen Coronawelle.“ Was Mikrobiologe Heribert Insam mit Tiroler Lockerheit ausspricht, löst anderswo blankes Entsetzen aus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.