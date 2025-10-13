Wer ist wer im Prozess gegen Pleitier René Benko

Über Schuld oder Unschuld des angeklagten René Benko wird ein Schöffensenat entscheiden. Das heißt, auch zwei Laienrichter urteilen mit. Ebenfalls vorne platziert: Ersatzschöffen und eine Schriftführerin. Prozessstart ist am Dienstag um 9 Uhr. Da sollen die Plädoyers und die Befragung Benkos stattfinden. Am Mittwoch sind acht Zeugen geladen. Eventuell fällt da auch schon ein Urteil. Falls nicht, ist der Schwurgerichtssaal im Landesgericht Innsbruck kommende Woche am Montag, Dienstag und Mittwoch für Ersatztermine reserviert.