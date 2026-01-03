Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unvergesslicher Tag“

100 Männer in 24 Stunden: Pornostar jetzt getauft

Society International
03.01.2026 13:11
Lily Phillips hat in der Vergangenheit durch ihren OnlyFans-Content provoziert – jetzt vollzog ...
Lily Phillips hat in der Vergangenheit durch ihren OnlyFans-Content provoziert – jetzt vollzog sie einen ungewöhnlichen Glaubensweg.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ethan Miller)

Mit ihrer „Challenge“, mit über 100 Männern in einer Nacht zu schlafen, hat die britische Pornodarstellerin Lily Phillips 2024 für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat der OnlyFans-Star eine überraschende Wende hingelegt – und sich dem Glauben zugewendet.

0 Kommentare

Das britische Model sorgt mit der Entscheidung für Aufmerksamkeit: Die 24-Jährige fand zurück zum Glauben und ließ sich erneut taufen. Auf Instagram teilte sie ein Video der Zeremonie.

In einem Interview mit „US Weekly“ erklärte der Pornostar die Hintergründe für ihre Entscheidung. Sie habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr von Gott entfernt, doch nach einem einschneidenden Ereignis wieder zu ihm gefunden. „Ich hatte meinen Glauben eine Weile nicht wirklich praktiziert. Ich wollte mich einfach erneut taufen lassen, um meine Beziehung zu Gott wiederherzustellen“.

Lesen Sie auch:
Lily Phillips sorgte in den letzten Tagen mit Babybauch für Aufregung.
Schwangerschafts-Hoax!
Pornostar Lily Phillips gibt zu: „Baby“ war PR-Gag
24.02.2025
101 Männer in 24 Std.
Gewaltiger Sex-Marathon macht OnlyFans-Star krank
10.01.2025
OnlyFans-Star stolz:
Hatte Sex mit 1057 Männern in nur 14 Stunden
14.01.2025

„Familie überglücklich“
Die Familie der 24-Jährigen zeigte sich glücklich über ihre Entscheidung, denn ihre Angehörigen seien schon immer sehr religiös gewesen. Eines ihrer Familienmitglieder sei sogar Pfarrer, sagte sie in dem Gespräch.

Follower zweifeln an Phillips Ehrlichkeit
Auf Social Media erntete Phillips neben positiven Reaktionen aber auch einiges an Kritik. „Was bringt es, sich taufen zu lassen und Gott näherzukommen, wenn man weiterhin sündigen und Pornovideos macht?“, schrieb ein User. Der OnlyFans-Star zeigt sich den Hasskommentaren gegenüber gelassen. „Ich bezeichne mich definitiv nicht als traditionelle Christin.“

Sie vertrete auch das Recht auf Abtreibung und sei nicht gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. „Das heißt aber nicht, dass ich nicht Christin sein kann. Ich hoffe einfach, dass die christliche Gemeinde mich willkommen heißt, denn ich denke, jeder hat seine eigene, individuelle Beziehung zu Gott.“ In Zukunft wolle sie dem Glauben noch mehr Platz in ihrem Leben einräumen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OnlyFansInstagram
MännerFamilie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
199.239 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
198.391 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
188.825 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Mehr Society International
„Unvergesslicher Tag“
100 Männer in 24 Stunden: Pornostar jetzt getauft
„La Fenice“ in Aufruhr
Heftiger Widerstand gegen neue Musikdirektorin
Hilfsgüter gepackt
US-Schauspielerin Jolie besuchte Grenze zu Gaza
Wurde 101 Jahre alt
„Tatort“-Schauspieler Walter Schultheiß gestorben
Fans begeistert!
Neues Album: K-Pop-Legenden BTS beenden ihre Pause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf