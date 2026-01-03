Vorteilswelt
Zuvor ausgeraubt

Mutiges Opfer verfolgt Täter, zerrt einen aus Bim

Wien
03.01.2026 13:53
Der Tunesier wurde am Franz-Josefs-Kai von der vierköpfigen Bande heftig attackiert.
Der Tunesier wurde am Franz-Josefs-Kai von der vierköpfigen Bande heftig attackiert.(Bild: Martin A. Jöchl)

Viel Mut bewies ein 36-jähriger Tunesier am Freitagabend am Wiener Franz-Josefs-Kai: Plötzlich wurde er von einer Bande Unbekannter von hinten attackiert und ausgeraubt. Als die Täter die Flucht ergriffen, rappelte sich der Mann auf und zerrte einen Verdächtigen direkt aus einer Bim. Es folgte eine heftige Rauferei …

Das Opfer lag zunächst mit leichten Verletzungen am Boden, als der Mann seinen ganzen Mut zusammennahm und die vierköpfige verdächtige Bande verfolgte, die in Richtung einer am Schwedenplatz haltenden Straßenbahn stürmte.

Männer drohten Opfer mit Umbringen
Rasch hatte er die Männer eingeholt: Er packte einen der Angreifer und zerrte ihn aus der Bim. Im Zuge dessen kam es erneut zu einem Gerangel, die drei übrigen Verdächtigen zückten ein Messer und drohten dem Opfer mit dem Tod.

Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam und alarmierten sofort die Polizei. Das Trio ließ seinen Kumpanen zurück und flüchtete. Auch der zuvor festgehaltene 32-jährige Libyer konnte sich aus den Fängen des Opfers befreien.

Trio gelang die Flucht
Kurze Zeit später stellten ihn die Beamten und nahmen ihn fest. Das zuvor geraubte Handy wurde bei ihm nicht gefunden, dafür entdeckten die Polizisten zwei vermutlich gestohlene Ausweise. Die drei weiteren Täter konnten vorerst entkommen. Der Libyer wird angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung des Vorfalls. Informationen – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01-31310-62800 und in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

