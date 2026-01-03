Vorteilswelt
Ski-Weltcup im Ticker

RTL der Damen in Kranjska Gora ab 10 Uhr LIVE

Ski Alpin
03.01.2026 05:00
Julia Scheib
Julia Scheib(Bild: Mario Urbantschitsch)

Heute steht in Kranjska Gora der Riesentorlauf der Damen auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Hier der Zwischenstand:

Die dreifache Saisonsiegerin Julia Scheib nahm 88 Punkte Vorsprung auf die Neuseeländerin Alice Robinson nach Slowenien mit, noch fünf Rennen stehen in dieser Disziplin aus – nur zwei davon nach den Olympischen Spielen. Scheib fühlt sich aktuell im Renntrimm und im Tunnel drinnen: „Die Zeit für einen Sportler vergeht irrsinnig schnell. Du fängst in Sölden an, einmal Schnippen und du bist beim Weltcup-Finale.“ Vom „Zauberberg“ ging es für die Steirerin nach Zauchensee zum Speed-Training, ein Start am Sonntag nächster Woche (11. Jänner) beim Super-G in Zauchensee ist ein Thema.

Trotz Speed-Abstecher mit vollem RTL-Fokus
Einen Weltcup-Abstecher zu einem Speed-Rennen hat die 27-jährige Scheib bisher bewusst ausgelassen. „Wenn du in einer Disziplin die Chance auf mehr hast, dann braucht es keine Hauruck-Aktionen“, lässt die Vorjahres-Vierte von Kranjska Gora an ihrem primären Fokus auf den Riesentorlauf keinen Zweifel, und sie will auch gerade vor den Spielen den Verletzungsteufel nicht zu sehr herausfordern: „Wenn du in St. Moritz und Val d‘Isere mit den Sprüngen und ein paar km/h daherkommst und nicht die Kilometer in den Beinen hast, dann ist es immer eine Frage der Sicherheit.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
