RTL der Damen in Kranjska Gora ab 10 Uhr LIVE

Heute steht in Kranjska Gora der Riesentorlauf der Damen auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Die dreifache Saisonsiegerin Julia Scheib nahm 88 Punkte Vorsprung auf die Neuseeländerin Alice Robinson nach Slowenien mit, noch fünf Rennen stehen in dieser Disziplin aus – nur zwei davon nach den Olympischen Spielen. Scheib fühlt sich aktuell im Renntrimm und im Tunnel drinnen: „Die Zeit für einen Sportler vergeht irrsinnig schnell. Du fängst in Sölden an, einmal Schnippen und du bist beim Weltcup-Finale.“ Vom „Zauberberg“ ging es für die Steirerin nach Zauchensee zum Speed-Training, ein Start am Sonntag nächster Woche (11. Jänner) beim Super-G in Zauchensee ist ein Thema.
Trotz Speed-Abstecher mit vollem RTL-Fokus
Einen Weltcup-Abstecher zu einem Speed-Rennen hat die 27-jährige Scheib bisher bewusst ausgelassen. „Wenn du in einer Disziplin die Chance auf mehr hast, dann braucht es keine Hauruck-Aktionen“, lässt die Vorjahres-Vierte von Kranjska Gora an ihrem primären Fokus auf den Riesentorlauf keinen Zweifel, und sie will auch gerade vor den Spielen den Verletzungsteufel nicht zu sehr herausfordern: „Wenn du in St. Moritz und Val d‘Isere mit den Sprüngen und ein paar km/h daherkommst und nicht die Kilometer in den Beinen hast, dann ist es immer eine Frage der Sicherheit.“
