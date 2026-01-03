RTL der Damen in Kranjska Gora ab 10 Uhr LIVE

Trotz Speed-Abstecher mit vollem RTL-Fokus

Einen Weltcup-Abstecher zu einem Speed-Rennen hat die 27-jährige Scheib bisher bewusst ausgelassen. „Wenn du in einer Disziplin die Chance auf mehr hast, dann braucht es keine Hauruck-Aktionen“, lässt die Vorjahres-Vierte von Kranjska Gora an ihrem primären Fokus auf den Riesentorlauf keinen Zweifel, und sie will auch gerade vor den Spielen den Verletzungsteufel nicht zu sehr herausfordern: „Wenn du in St. Moritz und Val d‘Isere mit den Sprüngen und ein paar km/h daherkommst und nicht die Kilometer in den Beinen hast, dann ist es immer eine Frage der Sicherheit.“