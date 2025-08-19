Das flüsterte Trump Macron über Putin zu

„Und selbst bei einem erfolgreichen Gipfel ist ein zuverlässiger Frieden nicht garantiert – dann muss nicht nur eine Waffenruhe eingehalten werden (die in einem nächsten Schritt verkündet werden wird), sondern es muss auch Territorium an Russland übergeben werden. Und es müssen Sicherheitsgarantien formuliert werden, die uns passen. Nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Russland in seinen Beziehungen zum Westen“, heißt es weiter. Anerkennend wird jedoch festgehalten: „Auf alle Fälle aber wird der Versuch Putins und Trumps, eine friedliche Lösung zu finden, in die Geschichte eingehen.“