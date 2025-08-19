Zweifel statt Hoffnung auf den großen Zweiergipfel

„Aber sicher nicht über einen Gipfel“

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte nach den Gesprächen gar ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin binnen zwei Wochen an. Doch kaum war die Nachricht verbreitet, regte sich Zweifel. „Ich halte das für ausgeschlossen“, sagte der Politologe Gerhard Mangott. Russland habe nichts dergleichen bestätigt, vielmehr sei aus Putins Umfeld zu hören gewesen, dass man höchstens über eine Aufwertung der Delegationen sprechen könne – „aber sicher nicht über einen Gipfel auf höchster Ebene“.