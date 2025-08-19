Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ausgeschlossen“

Zweifel statt Hoffnung auf den großen Zweiergipfel

Außenpolitik
19.08.2025 19:30
Betont freundlich: Selenskyj und Trump
Betont freundlich: Selenskyj und Trump(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

In Washington suchten Europas Spitzenpolitiker gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj den Schulterschluss – aus Sorge, Donald Trump könne dem Kreml zu weit entgegenkommen. Der Gipfel endete ohne Eklat, aber auch ohne greifbares Ergebnis.

0 Kommentare

Das Positive vorweg: Der Gipfel der Europäer mit US-Präsident Trump endete nicht in einem Fiasko. Die Bilder aus Washington sollten Geschlossenheit vermitteln: Seite an Seite mit Selenskyj traten die europäischen und NATO-Staats- und Regierungschefs auf, um Trump von Zugeständnissen an den Kreml abzuhalten. Zu groß war die Sorge, der US-Präsident könne im Eifer, den Krieg schnell zu beenden, die Interessen Kiews preisgeben.

Hinter den Kulissen zeigte sich jedoch rasch, wie groß die Gräben bleiben. Trump beharrte darauf, Wladimir Putin sei „bereit zum Frieden“ – obwohl russische Raketen weiter ukrainische Städte trafen und der Kreml von Kiew schmerzhafte territoriale Zugeständnisse verlangte. Hoffnung schöpften die Europäer einzig aus Trumps Andeutung möglicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine, deren Ausgestaltung er offenließ. Genau darin liegt aber der Knackpunkt: Für Moskau wären derartige Garantien inakzeptabel.

Trump führt seine Gäste durch das Weiße Haus.
Trump führt seine Gäste durch das Weiße Haus.(Bild: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL)

„Aber sicher nicht über einen Gipfel“
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte nach den Gesprächen gar ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin binnen zwei Wochen an. Doch kaum war die Nachricht verbreitet, regte sich Zweifel. „Ich halte das für ausgeschlossen“, sagte der Politologe Gerhard Mangott. Russland habe nichts dergleichen bestätigt, vielmehr sei aus Putins Umfeld zu hören gewesen, dass man höchstens über eine Aufwertung der Delegationen sprechen könne – „aber sicher nicht über einen Gipfel auf höchster Ebene“.

Das Haupthindernis liegt tiefer: Für Moskau ist Selenskyj kein legitimer Verhandlungspartner. Putins Propaganda brandmarkt ihn seit Monaten als „illegalen Präsidenten“. „Eine Unterschrift Selenskyjs wäre für den Kreml nichts wert“, sagt Mangott. Selbst wenn ein Treffen zustande käme, stünde es unter dem Vorzeichen dieser Delegitimierung – was die Aussicht auf ein Abkommen zusätzlich schmälert.

„Nicht nur Putin weiß, wie man Trump beeinflusst“
Für den Osteuropa-Experten Alexander Dubowy war das Positive des Gipfels, dass „Europa gelernt hat, mit Trump umzugehen“. Die Europäer hätten verstanden, wie man den sprunghaften US-Präsidenten einbindet und ihm die eigenen Ideen als seine verkaufen kann. „Das ist erfreulich, weil es zeigt, dass nicht nur Putin weiß, wie man Trump beeinflusst“, so Dubowy.

Doch damit enden die Lichtblicke. „Inhaltlich ist man kein bisschen weiter“, bilanziert Dubowy. Russland halte an Maximalforderungen fest, während es weiter ukrainische Städte bombardiere. Die Gespräche in Washington hätten daran nichts geändert.

Putin zeigt sich unbeeindruckt.
Putin zeigt sich unbeeindruckt.(Bild: AP/Vyacheslav Prokofyev)

Besonders deutlich wird die Leerstelle bei den Sicherheitsgarantien, die Kiew seit Langem fordert. Trump sprach zwar davon, die USA könnten eine koordinierende Rolle übernehmen, blieb aber vage. „Gerade an diesem Punkt könnte der gesamte Prozess scheitern“, warnt Mangott. Denn die Europäer pochen auf belastbare Zusagen, während Russland viele der diskutierten Modelle kategorisch ablehnt.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj bei ihrem Treffen am Montag.
Will anders helfen
Trump stellt klar: Keine US-Truppen in der Ukraine
19.08.2025
Trotz Haftbefehl
Stocker schlägt Wien als Ort für Putin-Treffen vor
19.08.2025
Als Beweis der Macht
Moskau schickt Kiew 1000 tote Soldaten zurück
19.08.2025

Hinzu kommt Trumps Unberechenbarkeit. „Das ist der Terror gegen jeden Analysten“, so Mangott. „Niemand weiß, was dieser Mann heute, morgen oder nächste Woche denkt.“ Sollte der Prozess ins Stocken geraten, werde es darauf ankommen, wem Trump die Schuld zuschreibt – Russland oder der Ukraine. Davon hänge ab, ob er die Unterstützung für Kiew fortsetzt oder entzieht.

Experte Mangott zweifelt an einem Treffen binnen zwei Wochen.
Experte Mangott zweifelt an einem Treffen binnen zwei Wochen.(Bild: Birbaumer Christof)

Dubowy warnt vor einer gefährlichen Illusion: Europas Politiker verwechselten Trumps Sprunghaftigkeit mit Chancenreichtum. „In Wahrheit ist das ein Vorteil für Russland, weil es erlaubt, ihn immer wieder neu zu manipulieren“, sagt er. Während Kiew verbindliche Zusagen brauche, könne sich der Kreml auf ein Spielfeld einstellen, auf dem kein Wort von Dauer ist.

So bleibt von Washington vor allem der Eindruck einer großen Inszenierung. Europa konnte Trump kurzfristig von allzu offenkundigen Zugeständnissen an den Kreml abbringen. Doch ein Fundament für Frieden wurde nicht gelegt. „Am Ende des Tages“, so Dubowy, „werden nicht die Gipfeltreffen entscheiden, sondern die Ergebnisse an der Front“.

Porträt von Clemens Zavarsky
Clemens Zavarsky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpWladimir PutinFriedrich MerzWolodymyr Selenskyj
WashingtonEuropaKiewMoskauRusslandKremlUkraine
NATO
Bundeskanzler
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
203.539 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
173.480 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
144.147 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3095 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Außenpolitik
Anfrage an Ministerin
Grüne orten bei Grassers Haftausgang „Promi-Bonus“
Will anders helfen
Trump stellt klar: Keine US-Truppen in der Ukraine
„Ausgeschlossen“
Zweifel statt Hoffnung auf den großen Zweiergipfel
Trotz Haftbefehl
Stocker schlägt Wien als Ort für Putin-Treffen vor
Als Beweis der Macht
Putin schickt 1000 tote Soldaten zurück nach Kiew
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf