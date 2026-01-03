Vorteilswelt
Topspringer im Fokus

Tournee-Aufreger: „Das ist für mich Manipulation!“

Ski Nordisch
03.01.2026 13:45
Mario Stecher
Mario Stecher(Bild: Andreas Tröster)

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher hat mit Blick auf die Disqualifikationen des slowenischen Skispringers Timi Zajc während der Vierschanzentournee empört reagiert. 

„Es ärgert mich wirklich maßlos. Wenn die Schrittlänge nicht passt, dann hat sie vorher auch nicht gepasst, weil der Anzug weiter und länger wird. Das ist für mich absolut eine Manipulation. Das geht nicht“, sagte Stecher am Samstag in einer Medienrunde auf dem Innsbrucker Bergisel. 

Timi Zajc
Timi Zajc(Bild: GEPA)

„Da geht es nicht mehr um einen Millimeter, sondern um eine Grundsatzdiskussion“, ergänzte Stecher. Insgesamt seien die ständigen Materialdiskussionen schon sehr negativ für den Sport, betonte der 48-Jährige. Aber: „Skispringen ist natürlich eine sehr diffizile Sportart, in der das Material entscheidend ist.“

Lesen Sie auch:
Andreas Widhölzl (re.) äußert sich zur doppelten Disqualifikation von Timi Zajc.
Rote Karte bei Tournee
„Was soll das?“ Widhölzl schüttelt mit dem Kopf
03.01.2026
Rot für Topspringer
„Frech!“ Kritik nach Disqualifikation bei Tournee
02.01.2026
Rote Karte in Garmisch
Tournee: Topspringer wird erneut disqualifiziert
01.01.2026

Der österreichische Skiverband sieht sich jedenfalls auf der sicheren Seite. „Alles, was wir verwenden, ist von der FIS genehmigt. Und wir halten uns zu 100 Prozent an diese Regel“, sagte Florian Liegl, Sportlicher Leiter im Skispringen und der Nordischen Kombination.

Zajc kassiert Rote Karte
Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wurde Zajc zum zweiten Mal hintereinander wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs aus der Wertung genommen. In Oberstdorf war die Beininnenlänge des Anzugs um drei Millimeter zu kurz, drei Tage später dann um vier Millimeter. Dadurch hätte eine größere Tragfläche im Schritt entstehen können. Mit dem zweiten Vergehen kassierte Zajc die Rote Karte und ist nun in Innsbruck sowie Bischofshofen gesperrt.

