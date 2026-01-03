Zugriff in der Nacht: Das Ende der Ära Maduro?

Die Welt blickt an diesem 3. Januar 2026 auf Caracas. Nach monatelangen Drohungen und einer strikten Seeblockade haben die USA unter Präsident Donald Trump den Worten Taten folgen lassen: Schwere Luftschläge erschütterten in der vergangenen Nacht die venezolanische Hauptstadt. Während das Weiße Haus die Festnahme von Nicolás Maduro verkündet und den Einsatz als Schlag gegen den internationalen Narco-Terrorismus feiert, steht das südamerikanische Land vor einer ungewissen Zukunft zwischen Befreiungshoffnung und totalem Chaos.