Misolic startet mit einer Niederlage ins neue Jahr
Verpatzter Auftakt
Für den Weltranglisten-80. Filip Misolic hat das Tennis-Jahr schlecht begonnen.
Der 24-jährige Steirer verlor am Samstag in der 1. Qualifikationsrunde für das ATP-Turnier in Brisbane gegen den Australier Rinky Hijikata mit 3:6, 3:6.
Siege für Kraus und Tagger
ÖTV-Erfolgserlebnisse gab es dafür auf der WTA-Tour. Nach Sinja Kraus am Freitag (6:4, 6:7, 6:3 gegen Anastasija Sevastova) meisterte auch Lilli Tagger mit einem 4:6, 6:4, 6:1 gegen die Brasilianerin Laura Pigossi die 1. Qualirunde in Auckland.
