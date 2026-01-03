Misolic startet mit einer Niederlage ins neue Jahr

Siege für Kraus und Tagger

ÖTV-Erfolgserlebnisse gab es dafür auf der WTA-Tour. Nach Sinja Kraus am Freitag (6:4, 6:7, 6:3 gegen Anastasija Sevastova) meisterte auch Lilli Tagger mit einem 4:6, 6:4, 6:1 gegen die Brasilianerin Laura Pigossi die 1. Qualirunde in Auckland.