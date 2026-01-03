Sorge um 750 Österreicher – Krisenstab in Wien

Forderung, Völkerrecht zu wahren

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) warnte angesichts der US-Angriffe auf Venezuela vor einer weiteren Zuspitzung. „Entscheidend ist nun, eine weitere Eskalation zu verhindern und das Völkerrecht zu wahren“, schrieb Meinl-Reisinger am Samstag auf der Plattform X. „Wir rufen daher alle Beteiligten zu Zurückhaltung auf, um weiteres Leid zu vermeiden.“ Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas rief dazu auf, die Achtung des Völkerrechts zu wahren, ohne aber die USA ausdrücklich zu nennen.