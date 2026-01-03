Feuer, Rauch, Tote
Angriffe auf Venezuela: Hier schlagen die USA zu
Die USA haben am Samstag mehrere Ziele in Venezuela angegriffen. Dabei seien nach venezolanischen Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden. Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen Explosionen in der Hauptstadt Caracas.
Die Luftschläge richteten sich vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Bei den US-Angriffen sind nach venezolanischen Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden, die Zahl ist aber offen.
Luftwaffenstützpunkt angegriffen
Mehrere Explosionen sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo sich ein Stützpunkt der Luftwaffe befindet. In der Nähe des Präsidentenpalasts Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte zu sehen. In der Hauptstadt Caracas wurden Explosionen und Rauchsäulen beobachtet.
Videos zeigen die Angriffe auf Venezuela:
Großer Hafen beschädigt
Schwere Schäden wurden demnach jedoch aus dem Hafen von La Guaira gemeldet. Dabei handelt es sich um einen der größten Häfen des Landes nahe der Hauptstadt Caracas. Für den Öl-Umschlag werde er aber nicht genutzt, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.
Venezolanische Ölanlagen laufen normal weiter
Die Ölförderung und die Raffinerien des staatlichen venezolanischen Energiekonzerns PDVSA laufen Insidern zufolge trotz der US-Militärangriffe zur Festnahme von Präsident Nicolas Maduro normal weiter. Die wichtigsten Anlagen des Unternehmens seien nicht beschädigt worden.
Laut CBS News hatte US-Präsident Donald Trump bereits vor Tagen Angriffe auf Venezuela genehmigt: Ursprünglich seien Attacken zu Weihnachten erwogen worden. Die Pläne seien wegen anderer US-Luftschläge (Nigeria) und später wegen ungünstiger Wetterbedingungen verschoben worden, so CBS News.
Venezuela: „Verletzung der UNO-Charta“
Die venezolanische Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor. In einer offiziellen Mitteilung erklärt Caracas, die Angriffe stellten eine Verletzung der UNO-Charta dar.
Die Regierung Venezuelas wirft den USA vor, ihnen gehe es darum, sich Bodenschätze, insbesondere die großen Ölreserven, anzueignen und einen Regierungswechsel in Caracas zu erzwingen.
Maduro festgenommen und außer Landes gebracht
Trump hat auf seiner Plattform Truth Social erklärt, dass die USA Venezuela angegriffen und den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro sowie dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht haben. Nach Angaben von US-Vize-Außenminister Christopher Landau soll Maduro für seine „Verbrechen“ zur Rechenschaft gezogen werden.
Die USA werfen Maduro seit Jahren vor, einen Machtwechsel in Caracas verhindern zu wollen, nicht rechtmäßig gewählt zu sein (Wiederwahl 2024) und in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Washington erkennt Maduro seit 2024 nicht mehr als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an.
