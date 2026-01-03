Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuer, Rauch, Tote

Angriffe auf Venezuela: Hier schlagen die USA zu

Ausland
03.01.2026 14:19

Die USA haben am Samstag mehrere Ziele in Venezuela angegriffen. Dabei seien nach venezolanischen Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden. Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen Explosionen in der Hauptstadt Caracas. 

0 Kommentare

Die Luftschläge richteten sich vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Bei den US-Angriffen sind nach venezolanischen Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden, die Zahl ist aber offen.

Luftwaffenstützpunkt angegriffen
Mehrere Explosionen sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo sich ein Stützpunkt der Luftwaffe befindet. In der Nähe des Präsidentenpalasts Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte zu sehen. In der Hauptstadt Caracas wurden Explosionen und Rauchsäulen beobachtet.

Videos zeigen die Angriffe auf Venezuela: 

Großer Hafen beschädigt
Schwere Schäden wurden demnach jedoch aus dem Hafen von La Guaira gemeldet. Dabei handelt es sich um einen der größten Häfen des Landes nahe der Hauptstadt Caracas. Für den Öl-Umschlag werde er aber nicht genutzt, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Venezolanische Ölanlagen laufen normal weiter
Die Ölförderung und die Raffinerien des staatlichen ⁠venezolanischen Energiekonzerns PDVSA laufen Insidern zufolge trotz der US-Militärangriffe zur Festnahme von Präsident Nicolas Maduro normal weiter. Die wichtigsten Anlagen des Unternehmens seien nicht beschädigt worden.

Laut CBS News hatte US-Präsident Donald Trump bereits vor Tagen Angriffe auf Venezuela genehmigt: Ursprünglich seien Attacken zu Weihnachten erwogen worden. Die Pläne seien wegen anderer US-Luftschläge (Nigeria) und später wegen ungünstiger Wetterbedingungen verschoben worden, so CBS News.

Venezuela: „Verletzung der UNO-Charta“
Die venezolanische Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor. In einer offiziellen Mitteilung erklärt Caracas, die Angriffe stellten eine Verletzung der UNO-Charta dar.

Um etwa 2 Uhr Ortszeit gab es in der venezolanischen Hauptstadt Caracas plötzlich mehrere starke ...
Um etwa 2 Uhr Ortszeit gab es in der venezolanischen Hauptstadt Caracas plötzlich mehrere starke Explosionen.(Bild: AFP/STR)
Lesen Sie auch:
„Der Tyrann ist weg“
So rechtfertigt Kabinett Trump US-Militärschlag
03.01.2026
Maduro-Entführung
Delta Force: Schattenkrieger von Fort Liberty
03.01.2026
US-Angriff auf Caracas
Zugriff in der Nacht: Das Ende der Ära Maduro?
03.01.2026
Explosionen in Caracas
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
03.01.2026

Die Regierung Venezuelas wirft den USA vor, ihnen gehe es darum, sich Bodenschätze, insbesondere die großen Ölreserven, anzueignen und einen Regierungswechsel in Caracas zu erzwingen. 

Maduro festgenommen und außer Landes gebracht
Trump hat auf seiner Plattform Truth Social erklärt, dass die USA Venezuela angegriffen und den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro sowie dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht haben. Nach Angaben von US-Vize-Außenminister Christopher Landau soll Maduro für seine „Verbrechen“ zur Rechenschaft gezogen werden.

US-Präsident ⁠Donald Trump hat bestätigt, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Es habe sich ...
US-Präsident ⁠Donald Trump hat bestätigt, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Es habe sich um einen großangelegten Angriff gegen das Land und seinen Anführer gehandelt, teilte Trump am Samstag mit. Der venezolanische Präsident ⁠Nicolas Maduro sei gefangen genommen und außer Landes gebracht worden.(Bild: Krone KREATIV/AFP (3))

Die USA werfen Maduro seit Jahren vor, einen Machtwechsel in Caracas verhindern zu wollen, nicht rechtmäßig gewählt zu sein (Wiederwahl 2024) und in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Washington erkennt Maduro seit 2024 nicht mehr als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
VenezuelaUSA
Angriff
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf