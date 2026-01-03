Drei Mädchen räumten freiwillig Silvestermüll weg

Während in vielen Teilen der Stadt noch Tage nach Neujahr leere Feuerwerksbatterien, Raketenstiele und zerfetzte Kartons das Straßenbild prägen, wurde eine „Krone“-Leserin auf eine Aktion dreier Mädchen in Auwiesen (OÖ) aufmerksam. Völlig freiwillig zogen sie durch den Stadtteil, um die Überreste der Silvesternacht aufzusammeln.
„Überall im Stadtteil Linz Auwiesen liegt noch immer der Müll der Silvesternacht: leere Batterien, Raketenreste, zerfetzte Kartons. Viele Menschen ärgern sich darüber, beschweren sich über Dreck, Umweltverschmutzung und Rücksichtslosigkeit – und gehen dann weiter. Der Müll bleibt liegen. Und dann habe ich drei junge Mädchen gesehen“, schreibt Leserin Martina Weidniger: „Völlig freiwillig, ohne Aufforderung, ohne Anerkennung zu erwarten, sind sie durch den ganzen Stadtteil gegangen und haben genau diesen Müll aufgesammelt. Still, konzentriert, mit Handschuhen und Müllsäcken. Sie haben aufgeräumt, was andere hinterlassen haben.“
Ich möchte diesen Mädchen von Herzen Danke sagen. Als Zeichen dafür, dass es sie gibt: junge Menschen mit Mitgefühl, Haltung und echtem Sinn für Gemeinschaft.
Leserin Martina Weidinger
Tief berührt
Weidinger war tief berührt. Dieser Moment würde so viel über unsere Gesellschaft sagen – und gleichzeitig so viel Hoffnung in sich tragen. Während viele wegsehen oder nur klagen, übernehmen drei junge Menschen Verantwortung. Nicht, weil sie müssen. Sondern weil sie es richtig finden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.