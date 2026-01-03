Drei Mädchen räumten freiwillig Silvestermüll weg

„Überall im Stadtteil Linz Auwiesen liegt noch immer der Müll der Silvesternacht: leere Batterien, Raketenreste, zerfetzte Kartons. Viele Menschen ärgern sich darüber, beschweren sich über Dreck, Umweltverschmutzung und Rücksichtslosigkeit – und gehen dann weiter. Der Müll bleibt liegen. Und dann habe ich drei junge Mädchen gesehen“, schreibt Leserin Martina Weidniger: „Völlig freiwillig, ohne Aufforderung, ohne Anerkennung zu erwarten, sind sie durch den ganzen Stadtteil gegangen und haben genau diesen Müll aufgesammelt. Still, konzentriert, mit Handschuhen und Müllsäcken. Sie haben aufgeräumt, was andere hinterlassen haben.“