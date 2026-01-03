Mit 44 Jahren: Neuer Vertrag für Ex-Bayern-Kicker

Er hat noch immer nicht genug! Mit 44 (!) Jahren unterschriebt Ex-Bayern-Kicker Roque Santa Cruz einen neuen Vertrag in seiner Heimat.
Eigentlich wollte Roque Santa Cruz, als er 2016 nach Paraguay zurückkehrte, seine Karriere zeitnah ausklingen lassen. Doch daraus wurde nichts! Zehn Jahre später denkt der Stürmer mit 44 Jahren nicht ans Aufhören.
Santa Cruz unterschrieb bei Club Nacional in der paraguayischen Hauptstadt Asuncian einen Vertrag über ein Jahr. „Er kommt, um seine ganze Erfahrung und Führungsstärke einzubringen und um nach Erfolg zu streben“, schreibt sein neuer Verein in den sozialen Medien.
238 Spiele für den FC Bayern
Von 1999 bis 2007 lief Santa Cruz für den FC Bayern auf. In 238 Spielen erzielte er 51 Tore und leistete 21 Vorlagen. Fünfmal kürte er sich mit dem Topklub zum Meister, viermal wurde er Pokalsieger und einmal triumphierte er mit den Münchnern in der Champions League (2001).
