Mit 44 Jahren: Neuer Vertrag für Ex-Bayern-Kicker

238 Spiele für den FC Bayern

Von 1999 bis 2007 lief Santa Cruz für den FC Bayern auf. In 238 Spielen erzielte er 51 Tore und leistete 21 Vorlagen. Fünfmal kürte er sich mit dem Topklub zum Meister, viermal wurde er Pokalsieger und einmal triumphierte er mit den Münchnern in der Champions League (2001).