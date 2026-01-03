Kult-Pilot verunfallt am Weg zum Kühlschrank!

Drei Mädchen räumten freiwillig Silvestermüll weg
Vorbildliche Aktion
Schon 1986 war er bei der Jännerrallye in einem Boliden gesessen - deshalb hatte sich Sigi Schwarz auf sein 40-Jahr-Rennjubiläum im Mühlviertel heuer besonders gefreut. Doch dann stand einer der Kult-Piloten der rot-weiß-roten PS-Szene daheim auf, wollte zum Kühlschrank gehen und . . . – aus war der Traum!
Nigel Mansell musste 1984 nach einem Bienenstich für ein Formel-1-Rennen passen, Juan Pablo Montoya 2005 angeblich – was McLaren nie dementiert hat – nach einem Sturz aus einem Bett. Jenson Button fiel 2003 wegen einer Putzaktion im Wohnmobil aus, Mark Webber 2007 nach einem Biss seines eigenen Hundes. Motorsport kann hart sein – manchmal härter als der Sport selbst.
