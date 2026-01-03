Kult-Pilot verunfallt am Weg zum Kühlschrank!

Schon 1986 war er bei der Jännerrallye in einem Boliden gesessen - deshalb hatte sich Sigi Schwarz auf sein 40-Jahr-Rennjubiläum im Mühlviertel heuer besonders gefreut. Doch dann stand einer der Kult-Piloten der rot-weiß-roten PS-Szene daheim auf, wollte zum Kühlschrank gehen und . . . – aus war der Traum!