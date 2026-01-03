Vorteilswelt
Dichte Cannabiswolke

Rauchzeichen aus Pkw: Polizei stoppt Roadrunner

Wien
03.01.2026 13:24
Der 31-jährige Lenker geriet zuerst wegen seiner ungewöhnlichen Fahrweise ins Visier der ...
Der 31-jährige Lenker geriet zuerst wegen seiner ungewöhnlichen Fahrweise ins Visier der Polizei.(Bild: stock.adobe.com)

Am Freitagabend wurden Beamte aus Wien-Döbling auf einen schwarzen BMW aus der Roadrunner-Szene aufmerksam, dessen Fahrer wohl nicht mehr fahrtüchtig gewesen sein dürfte. Der Verdacht auf Suchtgift verstärkte sich, als ihnen bei der Kontrolle eine Cannabiswolke aus dem Pkw entgegenschlug. 

Der Verdacht ließ sich kaum abwenden, als bei der routinemäßigen Fahrzeugkontrolle um 19.45 Uhr ein auffälliger Geruch aus dem Wagen strömte. Der 31-jährige Syrer war kurz zuvor auf der Heiligenstädter Straße durch unsichere Fahrweise in den Fokus der Einsatzkräfte geraten, berichtet Polizeisprecherin Anna Gutt am Samstag.

Drogenspürhunde im Einsatz
Die Rauchwolke aus dem Pkw veranlasste die Beamten zu einer gründlichen Durchsuchung des Fahrzeugs und der drei Insassen – unterstützt von Spürhunden.

Chrystal Meth und Bargeldbündel entdeckt
Die Kontrolle brachte schnell Ergebnisse: Insgesamt stellten die Polizisten 110 Gramm Crystal Meth, verschreibungspflichtige Medikamente sowie größere Bargeldbündel sicher. Die drei Syrer im Alter von 23, 25 und 28 Jahren wurden vorläufig festgenommen und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Der 31-jährige Fahrer verlor zudem seinen Führerschein.

Wien
