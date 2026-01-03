Crans-Montana: Erste Todesopfer identifiziert

Zwei Tage nach dem verheerenden Brand in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana ist es den Behörden gelungen, die ersten der mindestens 40 Todesopfer offiziell zu identifizieren. Es handelt sich nach diesen Angaben um zwei Schweizerinnen im Alter von 21 und 16 Jahren sowie zwei Schweizer im Alter von 18 und 16 Jahren. Die Leichname seien den Familien übergeben worden. Die Identifizierung laufe auf Hochtouren, versicherten die Behörden am Samstag.