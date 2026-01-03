Knochenkrebs! Box-Talent stirbt mit nur 25 Jahren

„Daddy, jetzt liegt alles in den Händen Gottes!“

„Als die Ärzte ihm erklären wollten, dass er Krebs in seinen Knochen und in seinem Blut hat, haben sie so lange herumgedruckst, bis mein Sohn von sich aus gefragt hat: Doktor, ist es Krebs?“ Auf das „Ja“ einer Ärztin habe sich Paul junior langsam zu ihm umgedreht und einfach nur gemeint: „Mach’ Dir keine Sorgen, Daddy, jetzt liegt alles in den Händen Gottes!“