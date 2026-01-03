Vorteilswelt
Gnadenlose Krankheit

Knochenkrebs! Box-Talent stirbt mit nur 25 Jahren

Sport-Mix
03.01.2026 13:03
Im Alter von gerade einmal 25 Jahren ist Paul McCullagh junior gestorben!
Im Alter von gerade einmal 25 Jahren ist Paul McCullagh junior gestorben!(Bild: Krone KREATIV/APA/dpa; www.facebook.com/paul.mccullagh.731)

Der britische Box-Sport trauert um ein großes Talent und den Spross einer nordirischen Boxer-Dynastie: Im Alter von gerade einmal 25 Jahren ist Paul McCullagh junior gestorben! Dahingerafft von einer äußerst aggressiven Form von Knochenkrebs …

Wie Vater McCullagh senior gegenüber „Irish News“ erzählte, habe sein Sohn seit Monaten gekränkelt und mit Unwohlsein gekämpft, ehe er erst in der vorigen Woche (!) direkt neben ihm kollabiert sei. Er habe Paul junior sofort ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte zahlreiche Tests durchgeführt hätten. Und die Ergebnisse hätten sich bald als erschütternd erwiesen …

„Daddy, jetzt liegt alles in den Händen Gottes!“
„Als die Ärzte ihm erklären wollten, dass er Krebs in seinen Knochen und in seinem Blut hat, haben sie so lange herumgedruckst, bis mein Sohn von sich aus gefragt hat: Doktor, ist es Krebs?“ Auf das „Ja“ einer Ärztin habe sich Paul junior langsam zu ihm umgedreht und einfach nur gemeint: „Mach’ Dir keine Sorgen, Daddy, jetzt liegt alles in den Händen Gottes!“

Mit dem Tod von McCullagh junior, dessen Vater und auch Großvater zahlreiche Erfolge auf Amateur-Ebene gefeiert hatten, verliert der britische Box-Sport ein großes Talent, das bereits 2012 seinen ersten Titel gewinnen hatte können. 2019 kürte er sich auch zum „Ulster Elite Heavyweight-Champion“, und nach seinem Umstieg zu den Profis feierte er ab dem Jahr 2020 in zwei Kämpfen zwei Siege, einen durch K. o.

