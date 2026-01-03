Liensberger schwer verletzt: Neue Details zu Sturz

Sturzhergang „alles andere als schlimm“

Stecher betonte, dass der Sturzhergang „alles andere als schlimm“ gewesen sei. „Es war ein Linksschwung, wo es nachher in eine Kompression gegangen ist, wo sie dann zusammengeklappt ist. Und beim Zusammenklappen hat es das Knie überstreckt. Damit ist dieser Schienbeinkopfbruch entstanden. Leichte Gesichtsverletzungen sind auch da, aber das ist, glaube ich, das Wenigste“, meinte Stecher.