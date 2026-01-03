Frau bewirft Mitarbeiter mit Schnapsflascherln

Gegen 17.45 Uhr forderten Mitarbeiter die 24-Jährige zunächst behutsam auf, die Filiale in der Liniengasse zu verlassen. Denn: Gegen die Frau bestand ein aufrechtes Hausverbot. Statt zu gehen, rastete sie im Kassabereich völlig aus. Sie schnappte sich kleine Schnapsflascherln und warf sie mit voller Wucht auf die Mitarbeiter. Eine Angestellte wurde dabei leicht verletzt, auch eine Registrierkassa ging zu Bruch.