Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitten in Supermarkt

Frau bewirft Mitarbeiter mit Schnapsflascherln

Wien
03.01.2026 12:52
Die 24-Jährige betrat den Supermarkt trotz aufrechten Hausverbots und rastete völlig aus, als ...
Die 24-Jährige betrat den Supermarkt trotz aufrechten Hausverbots und rastete völlig aus, als man sie bat zu gehen.(Bild: Zwefo)

Eine 24-jährige Frau ist am Freitag trotz bestehenden Hausverbots in einer Supermarktfiliale in Wien-Mariahilf völlig ausgerastet – sehr zum Leid der Mitarbeiter wie auch den Einsatzkräften. Sie bewarf Angestellte mit kleinen Schnapsflascherln, setzte ihre Wohnung unter Wasser und attackierte Beamte.

0 Kommentare

Gegen 17.45 Uhr forderten Mitarbeiter die 24-Jährige zunächst behutsam auf, die Filiale in der Liniengasse zu verlassen. Denn: Gegen die Frau bestand ein aufrechtes Hausverbot. Statt zu gehen, rastete sie im Kassabereich völlig aus. Sie schnappte sich kleine Schnapsflascherln und warf sie mit voller Wucht auf die Mitarbeiter. Eine Angestellte wurde dabei leicht verletzt, auch eine Registrierkassa ging zu Bruch.

Frau setzte Wohnung unter Wasser
Als Beamte eintrafen, war die junge Frau bereits in ihre nahegelegene Wohnung geflüchtet. Dort setzte sie die Wohnung absichtlich komplett unter Wasser und löste deshalb einen Einsatz der Wiener Berufsfeuerwehr aus. Gegenüber den Einsatzkräften zeigte sie sich uneinsichtig und zunehmend aggressiv. Sie warf mit Gegenständen aus der Wohnung und bedrohte die Polizisten mit einem Messer.

Der Frau wurde bereits ein Hausverbot in der Supermarktfiliale „Billa“ erteilt.
Der Frau wurde bereits ein Hausverbot in der Supermarktfiliale „Billa“ erteilt.(Bild: Zwefo)

Beamte gehen von Psychose aus
Die 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Beamten vermuteten eine psychische Erkrankung, die Frau wurde zur Untersuchung in ein Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte U-Haft in Aussicht.

Porträt von Sandra Beck
Sandra Beck
Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
1° / 3°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
1° / 4°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
0° / 2°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
1° / 3°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
1° / 4°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
199.239 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
198.391 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
188.825 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Mehr Wien
Dichte Cannabiswolke
Rauchzeichen aus Pkw: Polizei stoppt Roadrunner
Mitten in Supermarkt
Frau bewirft Mitarbeiter mit Schnapsflascherln
Jahresbilanz
So wenig Schadstoffe in der Wiener Luft wie selten
Krone Plus Logo
Jeder Achte arbeitslos
Wiener AMS-Chefin ist vorsichtig optimistisch
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf