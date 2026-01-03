Maduro-Entführung
Delta Force: Schattenkrieger von Fort Liberty
In einer einzigen Nacht hat die Delta Force das Unmögliche vollbracht: Den Zugriff auf Nicolás Maduro im Herzen von Caracas. Wer ist die Elite-Einheit, die den venezolanischen Staatschef vom Palast direkt vor ein US-Gericht brachte? Ein Blick hinter die Kulissen der Operation Southern Spear.
Am frühen Morgen des 3. Januar 2026 hat die US-Armee eine ihrer geheimsten und schlagkräftigsten Einheiten für eine Mission eingesetzt, die in die Militärgeschichte eingehen wird. Während in Caracas die Sirenen heulten und Präzisionsschläge die Luftabwehr neutralisierten, führten die Operator der 1st Special Forces Operational Detachment-Delta – weltweit bekannt als Delta Force – den Zugriff auf den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro durch. Es ist das erste Mal seit der Festnahme von Manuel Noriega in Panama 1990, dass US-Spezialkräfte ein amtierendes lateinamerikanisches Staatsoberhaupt in Gewahrsam genommen haben.
Die Delta Force ist nicht einfach eine Spezialeinheit; sie ist das, was das Pentagon als Tier-1-Spezialmissionseinheit klassifiziert. Während die Navy SEALs oft durch Hollywood-Produktionen im Rampenlicht stehen, pflegt die Delta Force ein Image der absoluten Diskretion, die sogenannten „Quiet Professionals“. Beheimatet im hochgesicherten Bereich von Fort Liberty (früher Fort Bragg), North Carolina, operiert die Einheit unter der Kontrolle des Joint Special Operations Command (JSOC).
Ihre Geschichte ist geprägt von Missionen, die das Unmögliche möglich machen sollten. Gegründet 1977 von Colonel Charles Beckwith nach dem Vorbild des britischen SAS, war die Einheit eine Antwort auf den aufkommenden internationalen Terrorismus. Dass sie nun in Caracas zum Einsatz kam, unterstreicht die Schwere der Vorwürfe gegen das Maduro-Regime. Die Delta-Operator sind darauf spezialisiert, Zielpersonen in komplexen urbanen Umgebungen aufzuspüren und festzusetzen – eine Fähigkeit, die sie bereits 2003 bei der Ergreifung von Saddam Hussein in einem Erdloch bei Tikrit und 2019 bei der Eliminierung des IS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi unter Beweis stellten.
Der Einsatz in Venezuela war das Ergebnis monatelanger Vorbereitung im Rahmen der Operation Southern Spear. Laut Berichten von CBS News war der Zugriff ursprünglich für die Weihnachtstage geplant, verzögerte sich jedoch durch zeitgleiche Einsätze in Nigeria und widrige Wetterbedingungen. Die Delta Force nutzt für solche Missionen oft die Unterstützung des 160th Special Operations Aviation Regiment, den „Night Stalkers“, deren modifizierte Black-Hawk-Hubschrauber nahezu lautlos agieren können.
In Caracas drangen die Teams zeitgleich mit Ablenkungsangriffen der US-Luftwaffe in das Umfeld Maduros vor. Das Ziel war eindeutig: Maduro lebend zu fassen, um ihn vor ein US-Bundesgericht zu bringen. Diese Art der „Direct Action“ ist das Kerngebiet der Delta Force. Im Gegensatz zu konventionellen Truppen arbeiten sie in kleinen, hochflexiblen Teams, die in Sekundenschnelle zwischen Aufklärung, Zugriff und Extraktion wechseln können.
Hinter der militärischen Gewalt steht eine juristische Strategie, die bereits 2020 im Southern District of New York (SDNY) ihren Lauf nahm. Maduro wurde dort wegen Narkoterrorismus und Korruption angeklagt. Für die Delta Force war der Einsatz daher formal eine Vollstreckung eines Haftbefehls gegen den Kopf eines Drogenkartells – das sogenannte „Kartell der Sonnen“.
Präsident Trump bestätigte nach dem Einsatz, dass die Operation in enger Kooperation mit US-Strafverfolgungsbehörden durchgeführt wurde. Das auf Maduro ausgesetzte Kopfgeld von 50 Millionen US-Dollar unterstreicht den kriminellen Status, den Washington ihm zugeschrieben hat, um den Einsatz der Delta Force völkerrechtlich als polizeiliche Maßnahme zu framen.
Mit der erfolgreichen Extraktion Maduros aus Venezuela hat die Delta Force ihren Auftrag im Rahmen der Operation Southern Spear erfüllt. Während Maduro und seine Frau Cilia Flores bereits in die USA überführt wurden, hinterlässt der Einsatz ein politisches Vakuum. Der Erfolg der Mission demonstriert erneut die Fähigkeit der USA, weltweit High-Value-Targets (HVT) auszuschalten oder festzusetzen, ohne eine großflächige Invasion mit konventionellen Truppen zu riskieren.
In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob die chirurgische Präzision der Delta Force den Weg für eine politische Neuordnung in Venezuela ebnen kann oder ob die Region nach diesem massiven Eingriff in eine Phase der Instabilität gleitet. Klar ist jedoch: Die Schattenkrieger aus North Carolina haben einmal mehr bewiesen, dass für sie keine Grenze und kein Palast unerreichbar bleibt.
