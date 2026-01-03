Delta Force: Schattenkrieger von Fort Liberty

Ihre Geschichte ist geprägt von Missionen, die das Unmögliche möglich machen sollten. Gegründet 1977 von Colonel Charles Beckwith nach dem Vorbild des britischen SAS, war die Einheit eine Antwort auf den aufkommenden internationalen Terrorismus. Dass sie nun in Caracas zum Einsatz kam, unterstreicht die Schwere der Vorwürfe gegen das Maduro-Regime. Die Delta-Operator sind darauf spezialisiert, Zielpersonen in komplexen urbanen Umgebungen aufzuspüren und festzusetzen – eine Fähigkeit, die sie bereits 2003 bei der Ergreifung von Saddam Hussein in einem Erdloch bei Tikrit und 2019 bei der Eliminierung des IS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi unter Beweis stellten.