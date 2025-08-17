Altachs Demaku gäbe viel für ein Tor gegen Rapid

Taktisch will der Altach-Coach nicht all zu viel verändern: „Wir haben uns in den letzten Wochen eine Spielweise erarbeitet, die schon einigen Gegnern Schwierigkeiten bereitet hat, deshalb werden wir das auch bei Rapid so durchziehen.“ Zuletzt war Altachs Abwehr rund um Benedikt Zech das Prunkstück, seit mehr als vier Bundesligaspielen musste man keinen Gegentreffer mehr hinnehmen. „Diese Stabilität wollen wir auch gegen Rapid an den Tag legen. Und auch unsere Offensive hat gezeigt, dass sie den Gegnern weh tun kann“, so Ingolitsch weiter.