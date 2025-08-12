Trickdiebe tauschten das Geldkuvert aus

Die Männer übergaben ihrem Opfer ein Kuvert mit einem Geldbündel drin – Tausende Euro. Doch dann wurde der Oberkärntner noch in ein Gespräch verwickelt, während das Geldkuvert gegen eines mit völlig wertlosen Papierschnipseln ausgetauscht wurde. Erst auf der Bank, wo der Mann das Geld einzahlen wollte, bemerkte er, dass nur ein 20-Euro-Schein vorne am Sichtfenster des Kuverts echt war.