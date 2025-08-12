Trickdiebe tauschten das Geldkuvert aus

Elegant gekleidet, fließend Englisch sprechend, aber kriminell waren zwei Männer, die als Trickdiebe einem Oberkärntner Tausende Euro abluchsten.
Auf einer Online-Plattform war der 48-Jährige aus dem Bezirk Spittal zu den Herren gekommen, die mit ihm für Dienstag um 15.20 Uhr ein Treffen vereinbarten, um drei Goldmünzen zu kaufen.
Die Männer übergaben ihrem Opfer ein Kuvert mit einem Geldbündel drin – Tausende Euro. Doch dann wurde der Oberkärntner noch in ein Gespräch verwickelt, während das Geldkuvert gegen eines mit völlig wertlosen Papierschnipseln ausgetauscht wurde. Erst auf der Bank, wo der Mann das Geld einzahlen wollte, bemerkte er, dass nur ein 20-Euro-Schein vorne am Sichtfenster des Kuverts echt war.
Eine Fahndung verlief negativ. Die elegant gekleideten Täter waren bisher nicht zu finden.
Kommentare
