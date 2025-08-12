Der beliebte Rosenheim-Cop dreht in der Heimat

Drei Tage später wollten die Eltern den Leichnam ihres Sohnes sehen, doch der junge Mann atmete noch, weil ihn der Heilige Jakob leben ließ. Das haben sie dem Richter erzählt, der gerade beim Mittagsmahl saß und zwei gebratene Tauben vor sich hatte. Der glaubte die Sache nicht: „Euer Sohn ist tot und war schuldig, so wahr diese Tauben nicht mehr fortfliegen können.“ Kaum waren diese Worte ausgesprochen, flogen beide Tauben durch das offene Fenster ins Freie. Der strenge Richter bereute sein voreiliges Handeln. Er gab den Jüngling frei, Eltern und Sohn konnten wieder in ihre Heimat zurückkehren.