Bei der Wegsicherung: Bergführer abgestürzt

Wegsicherungsarbeiten auf dem Großglockner im Bereich der Hohenwartscharte, unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte, führte am Dienstag ein 60-jähriger Bergführer aus dem Bezirk Spittal durch. Gegen 15.20 Uhr verlor er das Gleichgewicht, rutschte etwa 50 Meter über vergletschertes Gelände talwärts und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.