Starke Alkoholisierung

Nach heftigem Streit: Betretungsverbot gegen Frau

Kärnten
12.08.2025 19:46
Dienstagnachmittag wurde die Polizei in Villach zu einer Wohnung gerufen, in der es zu einem ...
Dienstagnachmittag wurde die Polizei in Villach zu einer Wohnung gerufen, in der es zu einem wilden Streit gekommen war.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Bei einem Streit samt Körperverletzung und Sachbeschädigung musste die Polizei in Villach einschreiten – und gegen eine Frau eine Wegweisung und ein Betretungsverbot aussprechen.

Vor seiner Wohnungstür in der Villacher Innenstadt stand Dienstag gegen 14 Uhr ein 40-Jähriger: Er hatte eine Freundin aus Kindheitstagen zu Besuch, sie hatte bei ihm übernachtet. Es sei aber zum Streit gekommen, sie sei immer aggressiver geworden und habe ihn schließlich geschlagen. Der Mann schlug zurück, wurde aber von der 41-Jährigen aus der Wohnung gedrängt. Im Inneren wurde einiges beschädigt, auch der Fernseher, wie die Beamten sehen konnten, als die Frau die Tür öffnete.

Auch gegen die Beamten wurde die 41-Jährige immer aggressiver. Sie musste weggewiesen, ein Betretungsverbot gegen sie ausgesprochen werden.  Ein Alkotest an ihr ergab eine starke Alkoholisierung. Anzeigen folgen.

