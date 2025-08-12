Nach heftigem Streit: Betretungsverbot gegen Frau

Vor seiner Wohnungstür in der Villacher Innenstadt stand Dienstag gegen 14 Uhr ein 40-Jähriger: Er hatte eine Freundin aus Kindheitstagen zu Besuch, sie hatte bei ihm übernachtet. Es sei aber zum Streit gekommen, sie sei immer aggressiver geworden und habe ihn schließlich geschlagen. Der Mann schlug zurück, wurde aber von der 41-Jährigen aus der Wohnung gedrängt. Im Inneren wurde einiges beschädigt, auch der Fernseher, wie die Beamten sehen konnten, als die Frau die Tür öffnete.