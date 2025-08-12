Nach heftigem Streit: Betretungsverbot gegen Frau

Bei einem Streit samt Körperverletzung und Sachbeschädigung musste die Polizei in Villach einschreiten – und gegen eine Frau eine Wegweisung und ein Betretungsverbot aussprechen.
Vor seiner Wohnungstür in der Villacher Innenstadt stand Dienstag gegen 14 Uhr ein 40-Jähriger: Er hatte eine Freundin aus Kindheitstagen zu Besuch, sie hatte bei ihm übernachtet. Es sei aber zum Streit gekommen, sie sei immer aggressiver geworden und habe ihn schließlich geschlagen. Der Mann schlug zurück, wurde aber von der 41-Jährigen aus der Wohnung gedrängt. Im Inneren wurde einiges beschädigt, auch der Fernseher, wie die Beamten sehen konnten, als die Frau die Tür öffnete.
Auch gegen die Beamten wurde die 41-Jährige immer aggressiver. Sie musste weggewiesen, ein Betretungsverbot gegen sie ausgesprochen werden. Ein Alkotest an ihr ergab eine starke Alkoholisierung. Anzeigen folgen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.