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Linzerinnen im Finale

15-Jährige beste Schützin des Eiskatzen-Kollekivs

Eishockey
27.03.2026 12:00
Johanna Zehetner (15) ist Topscorerin der IceCats.
Johanna Zehetner (15) ist Topscorerin der IceCats.(Bild: IceCats/Prinz)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Die Linzer IceCats stehen erstmals in der Klubgeschichte im Finale der Damen-Eishockey-Bundesliga! Am Samstag (14.45 Uhr) bestreiten die Eiskatzen daheim Spiel 1 gegen Villach II. Hilfe gibt‘s für die erst 15-jährige Topscorerin Johanna Zehetner und Co. dabei auch von Black-Wings-Fans.

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Sie haben sich am Eis bereits ganz weit nach vor getastet, stehen Ende März noch auf der Platte. Nun wollen die Linzer Eiskatzen, die dabei aber statt vorsichtig mutig und entschlossen agieren, auch noch den allerletzten Schritt gehen. Denn erstmals in der Klubgeschichte preschten die Linz AG IceCats in der Damen-Eishockey-Bundesliga (zweithöchste Liga) ins Finale vor.

Die Linzerinnen kommen stark übers Kollektiv.
Die Linzerinnen kommen stark übers Kollektiv.(Bild: IceCats/Prinz)

„Schnell, hart, lästig“
Das Team von Erfolgs-„Dompteur“ Harald Fülöp, der bereits seit 2022 Trainer des großteils heimischen Akteurinnen besetzten Teams ist, zeigte im Viertelfinale MAC Budapest mit 3:1 und 4:2 erfolgreich die Krallen – und im Halbfinale dann Graz II mit 3:3 und 5:1. Nun wartet Villach II auf das „Rudel“, das voll auf sein starkes Kollektiv baut.

Auch im Finale gegen Villach wollen die Linzerinnen viele Schüsse abfeuern.
Auch im Finale gegen Villach wollen die Linzerinnen viele Schüsse abfeuern.(Bild: IceCats/Prinz)

Linzerinnen im Schnitt 19,8 Jahre jung
„Villach ist technisch stärker, aber wir sind schnell, hart, lästig“, sagt Obmann Helmuth Wiesinger über das im Schnitt 19,8 Jahre (!) junge Team. Beste Scorerin ist sogar die erst 15-jährige Johanna Zehetner! „Sie punktet viel, lässt sich aber auch überhaupt nichts gefallen“, spricht Wiesinger an, dass sich gegen Graz ein Referee auf zwei aufeinander losgehende Damen hechten musste, um sie zu trennen.

Jubeln die IceCats am Ende sogar über die Meisterschaft?
Jubeln die IceCats am Ende sogar über die Meisterschaft?(Bild: IceCats/Prinz)

„Druck liegt beim Gegner“
Nun stemmt man sich dem Grunddurchgangssieger Villach entgegen. Wiesinger: „Der Druck liegt beim Gegner“. Den man nach dem 2:9 dann daheim beim 4:3 heuer bereits niederringen konnte. Am Samstag werden die IceCats zur Familien-freundlichen Zeit von 14.45 Uhr noch dazu von Fans der Black Wings und Landesliga-Meister Grizzlies angefeuert. Gut möglich, dass der Fan-Rekord von 715 fällt – und dazu Gegner Villach...

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