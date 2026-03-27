15-Jährige beste Schützin des Eiskatzen-Kollekivs

Die Linzer IceCats stehen erstmals in der Klubgeschichte im Finale der Damen-Eishockey-Bundesliga! Am Samstag (14.45 Uhr) bestreiten die Eiskatzen daheim Spiel 1 gegen Villach II. Hilfe gibt‘s für die erst 15-jährige Topscorerin Johanna Zehetner und Co. dabei auch von Black-Wings-Fans.
Sie haben sich am Eis bereits ganz weit nach vor getastet, stehen Ende März noch auf der Platte. Nun wollen die Linzer Eiskatzen, die dabei aber statt vorsichtig mutig und entschlossen agieren, auch noch den allerletzten Schritt gehen. Denn erstmals in der Klubgeschichte preschten die Linz AG IceCats in der Damen-Eishockey-Bundesliga (zweithöchste Liga) ins Finale vor.
„Schnell, hart, lästig“
Das Team von Erfolgs-„Dompteur“ Harald Fülöp, der bereits seit 2022 Trainer des großteils heimischen Akteurinnen besetzten Teams ist, zeigte im Viertelfinale MAC Budapest mit 3:1 und 4:2 erfolgreich die Krallen – und im Halbfinale dann Graz II mit 3:3 und 5:1. Nun wartet Villach II auf das „Rudel“, das voll auf sein starkes Kollektiv baut.
Linzerinnen im Schnitt 19,8 Jahre jung
„Villach ist technisch stärker, aber wir sind schnell, hart, lästig“, sagt Obmann Helmuth Wiesinger über das im Schnitt 19,8 Jahre (!) junge Team. Beste Scorerin ist sogar die erst 15-jährige Johanna Zehetner! „Sie punktet viel, lässt sich aber auch überhaupt nichts gefallen“, spricht Wiesinger an, dass sich gegen Graz ein Referee auf zwei aufeinander losgehende Damen hechten musste, um sie zu trennen.
„Druck liegt beim Gegner“
Nun stemmt man sich dem Grunddurchgangssieger Villach entgegen. Wiesinger: „Der Druck liegt beim Gegner“. Den man nach dem 2:9 dann daheim beim 4:3 heuer bereits niederringen konnte. Am Samstag werden die IceCats zur Familien-freundlichen Zeit von 14.45 Uhr noch dazu von Fans der Black Wings und Landesliga-Meister Grizzlies angefeuert. Gut möglich, dass der Fan-Rekord von 715 fällt – und dazu Gegner Villach...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.