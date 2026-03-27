15-Jährige beste Schützin des Eiskatzen-Kollekivs

Sie haben sich am Eis bereits ganz weit nach vor getastet, stehen Ende März noch auf der Platte. Nun wollen die Linzer Eiskatzen, die dabei aber statt vorsichtig mutig und entschlossen agieren, auch noch den allerletzten Schritt gehen. Denn erstmals in der Klubgeschichte preschten die Linz AG IceCats in der Damen-Eishockey-Bundesliga (zweithöchste Liga) ins Finale vor.