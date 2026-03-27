Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Land auf Schultern“

Italien erleichtert: „Wir haben Monster gesehen“

Fußball International
27.03.2026 11:04
Große Erleichterung bei Italien
Große Erleichterung bei Italien(Bild: AP/Antonio Calanni)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach Italiens mühsamem Auftaktsieg im Play-off zur Fußball-WM ist die Erleichterung beim vierfachen Weltmeister groß. „Wir haben in dieser Woche ein bisschen Monster gesehen, wenn du zurückdenkst an das, was Italien in den letzten Jahren passiert ist“, sagte Mittelfeldspieler Sandro Tonali nach dem 2:0 gegen Nordirland. Durch den Erfolg zog Italien ins Play-off-Finale ein, das am Dienstag in Bosnien steigt.

0 Kommentare

  Sowohl 2018 als auch 2022 mussten die Italiener bei der WM zuschauen, weil sie im Play-off gescheitert waren. Auch gegen die Nordiren taten sie sich zunächst schwer. „Wir waren nervös und ängstlich“, räumte Tonali ein. Der Profi von Newcastle United traf zum 1:0 (56.), Fiorentina-Stürmer Moise Kean (80.) ließ das Team und die Zuschauer mit dem zweiten Tor aufatmen.

Lesen Sie auch:
Sandro Tonali traf zum 1:0
Nach Elfer-Krimi
Italien wahrt WM-Chance! Showdown gegen Bosnien
26.03.2026

„Habe ganzes Land auf Schultern gespürt“
Der Druck auf den „Azzurri“ war riesig. Am Spieltag etwa druckte die „Gazzetta dello Sport“ Fotos von jugendlichen Fans und Kindern auf ihrer Titelseite, um zu zeigen, dass sie noch nie Italien bei einer Weltmeisterschaft gesehen haben. „Wir haben diese enorme Verantwortung gegenüber den Kindern gespürt“, räumte Juventus-Routinier Manuel Locatelli ein. Stürmer Kean schilderte: „Nach meinem Tor habe ich das ganze Land auf meinen Schultern gespürt.“

  Nach dem Jubel über den Erfolg mahnten alle Protagonisten schnell, dass ihnen noch ein schweres Match gegen die Bosnier um Altmeister Edin Dzeko bevorsteht. „Wir werden noch mindestens 90 Minuten durch das Feuer gehen müssen“, sagte Tonali. Nationalcoach Gennaro Gattuso hofft: „Den Druck, den wir verspüren, den haben auch die anderen.“ Nach den Debakeln 2018 gegen Schweden und 2022 gegen Nordmazedonien soll nun in Zenica das Happy End folgen.

Bosnier jubelten dank Alt- und Jungstar
Die Bosnier jubelten in Cardiff gegen Wales erst nach dem Elfmeterschießen. Der 40-jährige Dzeko traf davor spät zum 1:1 (86.). Den entscheidenden Elfer verwertete Salzburgs Kerim Alajbegovic. Der 18-Jährige zeigte insgesamt eine starke Vorstellung, bei Dzekos Kopfballtreffer lieferte er per Eckball die Vorlage. „Egal was am Dienstag passiert, wir haben den Willen, das Land glücklich zu machen“, sagte Bosniens Teamchef Sergej Barbarez.

Hoffen darf auch noch der Kosovo. Die Mannschaft von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda darf in Pristina gegen die Türkei ebenfalls ein Heimspiel bestreiten. Möglich machte dies ein 4:3-Erfolg in der Slowakei. „Obwohl wir zweimal zurück waren, haben wir immer an uns geglaubt“, sagte Foda. Die Tore schossen Spieler, die nicht im Kosovo geboren wurden. Fisnik Asllani und Florent Muslija kamen in Deutschland zur Welt, Kreshnik Hajrizi in der Schweiz und Veldin Hodza in Kroatien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
27.03.2026 11:04
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Italien
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
148.648 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
125.326 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
108.219 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1770 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1522 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1475 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Mehr Fußball International
„Land auf Schultern“
Italien erleichtert: „Wir haben Monster gesehen“
Was ist dran?
Prohaska-Aus nach der WM? ORF reagiert auf Bericht
Thomas Tuchel gibt zu:
Wahl „unfair“, aber „er muss es eben akzeptieren“
Gerüchteküche brodelt
Sie soll Bayerns Lennart Karl den Kopf verdrehen
Siege in Play-offs
Bolivien und Jamaika dürfen weiter von WM träumen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf