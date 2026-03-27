Italien erleichtert: „Wir haben Monster gesehen“

Hoffen darf auch noch der Kosovo. Die Mannschaft von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda darf in Pristina gegen die Türkei ebenfalls ein Heimspiel bestreiten. Möglich machte dies ein 4:3-Erfolg in der Slowakei. „Obwohl wir zweimal zurück waren, haben wir immer an uns geglaubt“, sagte Foda. Die Tore schossen Spieler, die nicht im Kosovo geboren wurden. Fisnik Asllani und Florent Muslija kamen in Deutschland zur Welt, Kreshnik Hajrizi in der Schweiz und Veldin Hodza in Kroatien.