Tagelang festgesteckt
Buckelwal befreit sich selbst von Ostsee-Sandbank
Mehrere Tage lang ist ein Wal in der deutschen Ostsee auf einer Sandbank festgesessen, Befreiungsversuche scheiterten. Als aber Journalisten Freitagfrüh das Wasser und den Horizont nach dem Meeressäuger absuchten, war er nicht mehr zu sehen. Er hatte sich in der Nacht selbst befreit.
Der Biologe Robert Marc Lehmann bestätigte, dass dem Buckelwal die Befreiung selbst geglückt war. Der zwölf bis 15 Meter lange Meeressäuger war Montagmorgen auf einer Sandbank entdeckt worden. Tagelang wurde versucht, das Tier zu befreien. So war etwa am Dienstag ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert.
Meter um Meter gekämpft
Am Donnerstag wurde dann mit einem Schwimmbagger eine Rinne ausgehoben. Meter um Meter hatte sich der Wal am Abend durch diese Rinne gekämpft. Auch ein größerer Bagger konnte schließlich von Land aus eingreifen, nachdem ein Damm aufgeschüttet worden war, um das schwere Gerät in Reichweite zu bringen.
Mit Lärm animiert
Das Tier zeigte sich aktiver als in den Tagen zuvor. Die Helfer versuchten es am Abend auch, mit Lärm zu animieren – durch Hupen, Trommeln oder Rufen. Auch das Tier selbst gab immer wieder lautes Brummen von sich. Am Ende hätten am Abend nur noch wenige Meter bis ins tiefere Wasser gefehlt, sagte der Bürgermeister des Ortes Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke, als die Aktion wegen der Dunkelheit abgebrochen wurde. In der Nacht schaffte der Wal dann auch das letzte Stück.
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