Dieser „Twilight“-Star wird zum ersten Mal Papa

Nach Robert Pattinson, der seit 2024 ein Kind hat, wird nun auch sein größter Rivale in der „Twilight“-Trilogie zum ersten Mal Vater! Taylor Lautner, der den Werwolf Jacob Black in der Filmreihe gespielt hat, und seine Frau Taylor Dome Lautner schwelgen im Babyglück!
Das verkündeten der Schauspieler und seine Ehefrau, die tatsächlich beide Taylor Lautner heißen, auf Instagram am Donnerstag.
„Was ist besser als zwei Taylor Lautners?“, schrieb der 34-Jährige. Ein Foto zeigt das Paar auf einer Wiese: Sie im weißen Kleid mit Ultraschallbildern in der Hand und er, wie er ihren Bauch küsst. Andere Bilder zeigen das Paar lachend auf der Wiese sitzen.
„Twilight“-Kollegen voller Freude
Freunde und „Twilight“-Kollegen reagierten erfreut auf die Babynews und schickten dem Paar ihre Glückwünsche.
Nikki Reed kommentierte: „Oh mein Gott – mein Herz platzt fast. Ich liebe euch beide. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sich eure Reise als Eltern entwickelt…“ Kellan Lutz schrieb: „Glückwunsch, Bruder! Das ist das Beste!“ Mackenzie Foy jubelte: „Gratuliere!“.
Der „Twilight“-Star heiratete seine Freundin Taylor Dome im November 2022 in Kalifornien. Seine Schwester hatte ihn mit der 29-jährigen Dome, einer Krankenschwester, bekanntgemacht. Nach der Hochzeit nahm Dome Lautners Nachnamen an.
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