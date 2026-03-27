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Dieser „Twilight“-Star wird zum ersten Mal Papa

Society International
27.03.2026 10:40
Die Taylor Lautners verrieten die großen Neuigkeiten auf Instagram.
Die Taylor Lautners verrieten die großen Neuigkeiten auf Instagram.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/taylorlautner)
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Von krone.at

Nach Robert Pattinson, der seit 2024 ein Kind hat, wird nun auch sein größter Rivale in der „Twilight“-Trilogie zum ersten Mal Vater! Taylor Lautner, der den Werwolf Jacob Black in der Filmreihe gespielt hat, und seine Frau Taylor Dome Lautner schwelgen im Babyglück!

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Das verkündeten der Schauspieler und seine Ehefrau, die tatsächlich beide Taylor Lautner heißen, auf Instagram am Donnerstag.

„Was ist besser als zwei Taylor Lautners?“, schrieb der 34-Jährige. Ein Foto zeigt das Paar auf einer Wiese: Sie im weißen Kleid mit Ultraschallbildern in der Hand und er, wie er ihren Bauch küsst. Andere Bilder zeigen das Paar lachend auf der Wiese sitzen.

„Twilight“-Kollegen voller Freude
Freunde und „Twilight“-Kollegen reagierten erfreut auf die Babynews und schickten dem Paar ihre Glückwünsche. 

Nikki Reed kommentierte: „Oh mein Gott – mein Herz platzt fast. Ich liebe euch beide. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sich eure Reise als Eltern entwickelt…“ Kellan Lutz schrieb: „Glückwunsch, Bruder! Das ist das Beste!“ Mackenzie Foy  jubelte: „Gratuliere!“.

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Der „Twilight“-Star heiratete seine Freundin Taylor Dome im November 2022 in Kalifornien. Seine Schwester hatte ihn mit der 29-jährigen Dome, einer Krankenschwester, bekanntgemacht. Nach der Hochzeit nahm Dome Lautners Nachnamen an.

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