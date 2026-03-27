Warum Verbrechen bald unaufgeklärt bleiben könnten

Steinhart fordert daher klare Maßnahmen: Das Berufsbild müsse attraktiver werden, gleichzeitig brauche es dringend mehr Geld für die Ausbildung. Denn Interesse am Fach gäbe es durchaus – doch viele scheitern an fehlenden Ausbildungsplätzen. „Es nützt nichts, wenn wir Interesse an diesem spannenden Fachgebiet erzeugen, die Interessenten aber dann vor verschlossenen Türen stehen, weil niemand die Ressourcen hat, um sie auszubilden“, so der Ärztekammer-Präsident.