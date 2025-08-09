Südkärntner Klangflut & Musik aus Alpen-Adria-Raum

Mit dem Tod des kunstsinnigen Unternehmers ist auch die Zusammenarbeit verklungen, also hat Gregorič andere Hörorte gesucht und mit seiner neu gestalteten Konzertreihe Sonusiade SüdKärnten erschlossen. Seit Mai kredenzt der umtriebige Obmann der Sonus Musikwerkstatt seinem Publikum kleine, feine Veranstaltungen. Die dazugehörige Klangflut ist mit hochkarätigen Musikern besetzt, die einen kammermusikalischen Bogen südlich der Drau spannen. Genreübergreifend hoch hinaus und auf den Hemmaberg bei Globasnitz geht es für grenzüberschreitende Begegnungen von Künstlern aus dem Alpen-Adria-Raum am 14. August für 25 Jahre „Trivium / tri poti / drei Wege“.