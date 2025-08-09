Südkärntner Klangflut & Musik aus Alpen-Adria-Raum

Sonusiade SüdKärnten spannt einen spielerischen Bogen über Feistritz ob Bleiburg, Bleiburg, den Hemmaberg und Eberndorf.
Vor sieben Jahren hat Herbert Liaunig die Türen seines Museums in Neuhaus der Konzertreihe von Janez Gregorič geöffnet. Kein Wunder! Denn wo der Ausnahmemusiker seine virtuosen Gitarrenfinger im Spiel hat, ist musikalische Qualität drin!
Mit dem Tod des kunstsinnigen Unternehmers ist auch die Zusammenarbeit verklungen, also hat Gregorič andere Hörorte gesucht und mit seiner neu gestalteten Konzertreihe Sonusiade SüdKärnten erschlossen. Seit Mai kredenzt der umtriebige Obmann der Sonus Musikwerkstatt seinem Publikum kleine, feine Veranstaltungen. Die dazugehörige Klangflut ist mit hochkarätigen Musikern besetzt, die einen kammermusikalischen Bogen südlich der Drau spannen. Genreübergreifend hoch hinaus und auf den Hemmaberg bei Globasnitz geht es für grenzüberschreitende Begegnungen von Künstlern aus dem Alpen-Adria-Raum am 14. August für 25 Jahre „Trivium / tri poti / drei Wege“.
Das Sonus-Gastkonzert ist am 24. August in der Stiftskirche Eberndorf mit dem Minetti Quartett besetzt und markiert den Start der 20. Sonus Musikwerkstatt, die am Eberndorfer Campus AdFontes eine neue Heimstatt gefunden hat. Klang und Kulinarik vereint die Museumsführung mit Abendessen und Musik am 18. Oktober im Werner Berg Museum Bleiburg, für das Sonusiade-Finale am 30. November in Feistritz ob Bleiburg sagt es das Aureum Saxofon Quartett mit dem Sax. Infos: sonus.at
Mörderlady: Nach dem Triumph 2023 nehmen die Salzburger Festspiele Verdis „Macbeth“ im Großen Festspielhaus wieder auf. Ab heute ist Asmik Grigorian in Krzystof Warlikowskis Salzburger Festspiel-Inszenierung wieder Lady Macbeth, diese zerrissene, von Ehrgeiz, Machtgier und Brutalität bis zum Mord besessene „fatal donna“ – Philippe Jordan dirigiert ab heute sechs Vorstellungen.
