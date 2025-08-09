Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzertreihe Sonusiade

Südkärntner Klangflut & Musik aus Alpen-Adria-Raum

Kärnten
09.08.2025 14:30
2003 gegründet und 2008/2009 für den ECHO „Rising Stars“-Zyklus nominiert, ist das ...
2003 gegründet und 2008/2009 für den ECHO „Rising Stars“-Zyklus nominiert, ist das österreichische Minetti Quartett in den renommiertesten Konzertsälen Europas zu Gast.(Bild: Irene Zandel)

Sonusiade SüdKärnten spannt einen spielerischen Bogen über Feistritz ob Bleiburg, Bleiburg, den Hemmaberg und Eberndorf.

0 Kommentare

Vor sieben Jahren hat Herbert Liaunig die Türen seines Museums in Neuhaus der Konzertreihe von Janez Gregorič geöffnet. Kein Wunder! Denn wo der Ausnahmemusiker seine virtuosen Gitarrenfinger im Spiel hat, ist musikalische Qualität drin!

Mit dem Tod des kunstsinnigen Unternehmers ist auch die Zusammenarbeit verklungen, also hat Gregorič andere Hörorte gesucht und mit seiner neu gestalteten Konzertreihe Sonusiade SüdKärnten erschlossen. Seit Mai kredenzt der umtriebige Obmann der Sonus Musikwerkstatt seinem Publikum kleine, feine Veranstaltungen. Die dazugehörige Klangflut ist mit hochkarätigen Musikern besetzt, die einen kammermusikalischen Bogen südlich der Drau spannen. Genreübergreifend hoch hinaus und auf den Hemmaberg bei Globasnitz geht es für grenzüberschreitende Begegnungen von Künstlern aus dem Alpen-Adria-Raum am 14. August für 25 Jahre „Trivium / tri poti / drei Wege“.

Gastkünstlerin Tanja Prušnik stellt im Stift Eberndorf aus.
Gastkünstlerin Tanja Prušnik stellt im Stift Eberndorf aus.(Bild: Lena Feldmann)

Das Sonus-Gastkonzert ist am 24. August in der Stiftskirche Eberndorf mit dem Minetti Quartett besetzt und markiert den Start der 20. Sonus Musikwerkstatt, die am Eberndorfer Campus AdFontes eine neue Heimstatt gefunden hat. Klang und Kulinarik vereint die Museumsführung mit Abendessen und Musik am 18. Oktober im Werner Berg Museum Bleiburg, für das Sonusiade-Finale am 30. November in Feistritz ob Bleiburg sagt es das Aureum Saxofon Quartett mit dem Sax. Infos: sonus.at

Kultur in Kürze

Mörderlady: Nach dem Triumph 2023 nehmen die Salzburger Festspiele Verdis „Macbeth“ im Großen Festspielhaus wieder auf. Ab heute ist Asmik Grigorian in Krzystof Warlikowskis Salzburger Festspiel-Inszenierung wieder Lady Macbeth, diese zerrissene, von Ehrgeiz, Machtgier und Brutalität bis zum Mord besessene „fatal donna“ – Philippe Jordan dirigiert ab heute sechs Vorstellungen.

Porträt von Irina Lino
Irina Lino
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
217.619 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
201.749 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
141.466 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1504 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1463 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1219 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Kärnten
Konzertreihe Sonusiade
Südkärntner Klangflut & Musik aus Alpen-Adria-Raum
Stau in Salzburg
Schon 15 Kilometer lange Blechkolonne nach Unfall
Region Mittelkärnten
Neuer Wanderführer: Routen, Radwege & Einkehrtipps
Vorschlag Italiens
Tunnel-Variante für Plöckenpass verwundert
Helikopter musste her
Blick zurück zur Ehefrau – dann schwer gestürzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf