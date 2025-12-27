Das Geheimnis des Waldes im Linzer Schlossmuseum

Perfekt für den allerersten Ausflug im neuen Jahr ist ein Besuch im Linzer Schlossmuseum. Beim „Krone“-Familientag am Samstag, dem 3. Jänner 2026, erlebt man Abenteuer im „Waldreich“. Ein Paläobotaniker, der sich mit fossilen Pflanzen beschäftigt, wird Fragen zu Exponaten gerne beantworten.
Lebensquelle, artenreiche Wildnis, Kraft- und Seelenort: In der Ausstellung „Waldreich. Der Wald und Wir!“ steht dieser Lebensraum als Heimat unzähliger Arten im Mittelpunkt und man erfährt viel Wissenswertes. „Waldreich“ ist außerdem als interaktive Familienausstellung konzipiert, in die man mit allen Sinnen eintauchen kann.
Gratis Eintritt
Der beste Zeitpunkt für so ein Museumsabenteuer ist in den Ferien. Darum ist am Samstag, 3. Jänner 2026, auch der „Krone“-Familientag angesetzt. Vorweg: Wer an diesem Tag an der Kassa das Codewort „Die Krone und ich“ sagt, bekommt gratis Eintritt!
Es gibt ein spezielles Programm. Man kann nicht nur viele Bewohner des Waldes kennenlernen, sondern auch mit Otto Cichocki plaudern. Er ist „Paläobotaniker“ und beschäftigt sich mit fossilen Pflanzen.
Rundgänge mit Paläontologin
Gemeinsam mit der Paläontologin Julia Wöger gibt er bei kurzen Rundgängen (10.30 und 11.30 Uhr) Einblicke in die Geheimnisse von Bäumen. In der Kreativwerkstatt „Träumen. Wünschen. Fantasieren“ (11 bis 17 Uhr) geht es um Ideen für die Zukunft. Inspiration bietet der „Kaktus Cartoon Award“, eine zweite Ausstellung mit 1200 Cartoons aus aller Welt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.