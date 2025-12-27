Das Geheimnis des Waldes im Linzer Schlossmuseum

Es gibt ein spezielles Programm. Man kann nicht nur viele Bewohner des Waldes kennenlernen, sondern auch mit Otto Cichocki plaudern. Er ist „Paläobotaniker“ und beschäftigt sich mit fossilen Pflanzen.

Rundgänge mit Paläontologin

Gemeinsam mit der Paläontologin Julia Wöger gibt er bei kurzen Rundgängen (10.30 und 11.30 Uhr) Einblicke in die Geheimnisse von Bäumen. In der Kreativwerkstatt „Träumen. Wünschen. Fantasieren“ (11 bis 17 Uhr) geht es um Ideen für die Zukunft. Inspiration bietet der „Kaktus Cartoon Award“, eine zweite Ausstellung mit 1200 Cartoons aus aller Welt.