„Krone“-Familientag

Das Geheimnis des Waldes im Linzer Schlossmuseum

Oberösterreich
27.12.2025 13:00
Die Ausstellung „Waldreich. Der Wald und Wir“ im Linzer Schlossmuseum.
Die Ausstellung „Waldreich. Der Wald und Wir“ im Linzer Schlossmuseum.(Bild: Markus Wenzel)

Perfekt für den allerersten Ausflug im neuen Jahr ist ein Besuch im Linzer Schlossmuseum. Beim „Krone“-Familientag am Samstag, dem 3. Jänner 2026, erlebt man Abenteuer im „Waldreich“. Ein Paläobotaniker, der sich mit fossilen Pflanzen beschäftigt, wird Fragen zu Exponaten gerne beantworten.

Lebensquelle, artenreiche Wildnis, Kraft- und Seelenort: In der Ausstellung „Waldreich. Der Wald und Wir!“ steht dieser Lebensraum als Heimat unzähliger Arten im Mittelpunkt und man erfährt viel Wissenswertes. „Waldreich“ ist außerdem als interaktive Familienausstellung konzipiert, in die man mit allen Sinnen eintauchen kann.

Gratis Eintritt
Der beste Zeitpunkt für so ein Museumsabenteuer ist in den Ferien. Darum ist am Samstag, 3. Jänner 2026, auch der „Krone“-Familientag angesetzt. Vorweg: Wer an diesem Tag an der Kassa das Codewort „Die Krone und ich“ sagt, bekommt gratis Eintritt!

Forschen, lauschen und staunen kann man beim „Krone“- Familientag im Schlossmuseum. Die ...
Forschen, lauschen und staunen kann man beim „Krone“- Familientag im Schlossmuseum. Die Ausstellung bietet viele Aktivstationen.(Bild: Andreas Röbl)

Es gibt ein spezielles Programm. Man kann nicht nur viele Bewohner des Waldes kennenlernen, sondern auch mit Otto Cichocki plaudern. Er ist „Paläobotaniker“ und beschäftigt sich mit fossilen Pflanzen.

Rundgänge mit Paläontologin
Gemeinsam mit der Paläontologin Julia Wöger gibt er bei kurzen Rundgängen (10.30 und 11.30 Uhr) Einblicke in die Geheimnisse von Bäumen. In der Kreativwerkstatt „Träumen. Wünschen. Fantasieren“ (11 bis 17 Uhr) geht es um Ideen für die Zukunft. Inspiration bietet der „Kaktus Cartoon Award“, eine zweite Ausstellung mit 1200 Cartoons aus aller Welt.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
„Krone"-Familientag
Das Geheimnis des Waldes im Linzer Schlossmuseum
Prachtwetter
Drei Tage lang Sonne, dann kommt etwas Schnee
„Riesenmarktchance“
Mühlviertler bauen Hülle für Teleskop in der Wüste
Auto beschlagnahmt
28-Jähriger raste mit 149 km/h durch 50er-Zone
Große Suchaktion
75-Jährige bei Minusgraden aus Altersheim abgängig
