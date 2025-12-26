Politik begründet Kürzung von Eltern-Kind-Zuschuss

In einer Stellungnahme aus dem Büro der zuständigen LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) heißt es, dass der Zuschuss eine freiwillige Zahlung sei, die es nur in Oberösterreich gibt. Diese 160 Euro können für jedes Kind ab dem 5. Geburtstag beantragt werden, sofern alle im Eltern-Kind-Pass empfohlenen Untersuchungen und Impfungen durchgeführt wurden.