Von 405 auf 160 Euro

Politik begründet Kürzung von Eltern-Kind-Zuschuss

Oberösterreich
26.12.2025 15:00
Der Zuschuss wird stark gekürzt.
Der Zuschuss wird stark gekürzt.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Eine große Diskussion hat die angekündigte Kürzung vom Eltern-Kind-Zuschuss in Oberösterreich ausgelöst. Statt 405 Euro gibt es in Zukunft nur mehr 160 Euro. Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander verteidigt die Senkung des Zuschusses in der „Krone“.

In Zeiten der Teuerung will das Land OÖ den Eltern-Kind-Zuschuss von 405 auf nur mehr 160 Euro kürzen, was besonders Alleinerziehende und Einkommensschwache noch zusätzlich belastet. Davor warnte die Arbeiterkammer OÖ am Dienstag in der „Krone“.

In einer Stellungnahme aus dem Büro der zuständigen LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) heißt es, dass der Zuschuss eine freiwillige Zahlung sei, die es nur in Oberösterreich gibt. Diese 160 Euro können für jedes Kind ab dem 5. Geburtstag beantragt werden, sofern alle im Eltern-Kind-Pass empfohlenen Untersuchungen und Impfungen durchgeführt wurden.

Lesen Sie auch:
Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl: „Das Land kürzt bei den Familien und verschärft somit ...
Trotz Preissteigerung
AK OÖ warnt vor Kürzung beim Eltern-Kind-Zuschuss
23.12.2025

„Impfungen gehören zu den wirksamsten Schutzmaßnahmen, die die Medizin zu bieten hat. Dieser Schutz sollte genug Motivation für die Inanspruchnahme des Gratis-Impfprogramms sein“, meint Haberlander.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

Folgen Sie uns auf