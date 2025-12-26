Lesung aus 1000-Seiten-Epos „Zeit der Mutigen“

Für Literatur-Freunde in Oberösterreich birgt der kommende Jänner heuer ein Gusto-Stückerl, auf das viele sich vermutlich schon freuen werden. Denn Dimitri Dimev wird am 27. Jänner im Posthof Linz aus seinem Roman „Zeit der Mutigen“ lesen, der heuer mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet worden war.
„Engelszungen“ hieß das 600-seitige Werk, mit dem Dimitré Dinev 2003 sein fulminantes Romandebüt gab.
Der gebürtige Bulgare, der 1990 mit einem Freund aus der Armee über die grüne Grenze nach Österreich geflüchtet war, erzählte darin schillernde Geschichten zweier Familien und beschrieb Wien aus den Augen von Zuwanderern.
22 Jahre später bringt er einen Roman heraus, der fast doppelt so dick ist: „Zeit der Mutigen“ (Kein & Aber, 37,19 €). Das Epos mit 1000 Seiten folgt drei Familienclans, widmet sich der Geschichte Europas und zentralen Fragen des Zusammenlebens: ein literarisches Meisterwerk, das mit dem Österreichischen Buchpreis 2025 ausgezeichnet worden ist.
Dinev kommt nun am Dienstag, 27. Jänner, in den Linzer Posthof. Seine Lesung wird musikalisch von den Wladigeroff Brothers begleitet, Shootingstars der Jazzszene. Sie spielen einen groovigen Mix aus Balkan-Liedern, europäischem Jazz und klassischen Elementen.
