Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Solo – Hildegard Knef

Gabriele Deutsch spielt die vergessene Diva

Oberösterreich
27.12.2025 16:00
(Bild: grox)

Die deutsche Schauspielerin und Chansonsängerin Hildegard Knef eroberte Hollywood und führte ein Leben zwischen Sünde, Skandal und Vergötterung. Die bekannte Linzer Schauspielerin Gabriele Deutsch lässt sie im Bühnensolo „So der so – Hildegard Knef“ wieder aufleben – zu sehen im Linzer Posthof.

0 Kommentare

„Viele Jüngere kennen Hildegard Knef vielleicht gar nicht mehr: Sie war eine Frau, die sich nie kleinmachen hat lassen“, sagt Gabriele Deutsch.

Die beliebte Linzer Schauspielerin reüssierte bereits vor zwei Jahren mit ihrem Bühnensolo „So oder so – Hildegard Knef“, eine Tour folgte. Nun gibt es noch einmal eine Wiederaufnahme: Das Solo ist am Samstag, 17. Jänner, im Linzer Posthof zu sehen.

Lesen Sie auch:
Landesarchäologe Stefan Traxler in Hallstatt: „Ein wertvoller Fund!“
Aus der Römerzeit
Fund als Sensation: Die „Medusa von Hallstatt“
02.12.2025
Kommt 2027 wieder
Neue Führung beim Linzer Theaterfestival Schäxpir
03.12.2025
Krone Plus Logo
Neuer Song mit Video
Austrofred: Bratwürstel und ein Weihnachtslied
30.11.2025

Mit Originaltexten und Chansons
Deutsch führt mit Interviews der Knef, ihren Liedern, Gedichten und Büchern durch das Leben der Diva in der Nachkriegszeit: Hollywood wollte sie, Deutschland verurteilte sie – wegen einer Nacktszene!

Ihre rauchige Stimme machte „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ unsterblich. Sie lebte exzessiv, liebte leidenschaftlich, kämpfte gegen Krebs und Vorurteile. Die Vorstellung am 17. Jänner im Linzer Posthof findet schon um 15 Uhr statt. Musikalisch wird Gabriele Deutsch von David Wagner am Klavier begleitet.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
271.491 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
163.814 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
138.834 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Oberösterreich
Solo – Hildegard Knef
Gabriele Deutsch spielt die vergessene Diva
Drohte mit Umbringen
Messermann in Tankstelle mit Besenstiel abgewehrt
„Krone“-Familientag
Das Geheimnis des Waldes im Linzer Schlossmuseum
Prachtwetter
Drei Tage lang Sonne, dann kommt etwas Schnee
„Riesenmarktchance“
Mühlviertler bauen Hülle für Teleskop in der Wüste
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf