Gabriele Deutsch spielt die vergessene Diva

Die deutsche Schauspielerin und Chansonsängerin Hildegard Knef eroberte Hollywood und führte ein Leben zwischen Sünde, Skandal und Vergötterung. Die bekannte Linzer Schauspielerin Gabriele Deutsch lässt sie im Bühnensolo „So der so – Hildegard Knef“ wieder aufleben – zu sehen im Linzer Posthof.
„Viele Jüngere kennen Hildegard Knef vielleicht gar nicht mehr: Sie war eine Frau, die sich nie kleinmachen hat lassen“, sagt Gabriele Deutsch.
Die beliebte Linzer Schauspielerin reüssierte bereits vor zwei Jahren mit ihrem Bühnensolo „So oder so – Hildegard Knef“, eine Tour folgte. Nun gibt es noch einmal eine Wiederaufnahme: Das Solo ist am Samstag, 17. Jänner, im Linzer Posthof zu sehen.
Mit Originaltexten und Chansons
Deutsch führt mit Interviews der Knef, ihren Liedern, Gedichten und Büchern durch das Leben der Diva in der Nachkriegszeit: Hollywood wollte sie, Deutschland verurteilte sie – wegen einer Nacktszene!
Ihre rauchige Stimme machte „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ unsterblich. Sie lebte exzessiv, liebte leidenschaftlich, kämpfte gegen Krebs und Vorurteile. Die Vorstellung am 17. Jänner im Linzer Posthof findet schon um 15 Uhr statt. Musikalisch wird Gabriele Deutsch von David Wagner am Klavier begleitet.
