Kollision beim Überholen: Lenker schwer verletzt

Keine Chance mehr zum Ausweichen hatte ein 60-jähriger Autofahrer, als ein ihm entgegenkommender 31-Jähriger im Innviertel plötzlich zum Überholen ansetzte. Der ältere Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ein 60-Jähriger aus Weng im Innkreis lenkte am 24. Dezember gegen 16.30 Uhr seinen Pkw entlang der Altheimer Straße B 148 mit seiner Ehefrau Richtung Braunau. Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Schweizer aus der Steiermark mit seinem Wagen von Braunau kommend Richtung Ort im Innkreis. Der 31-Jährige befand sich dabei in einer Fahrzeugkolonne und beabsichtigte dort zu überholen.
Lokale Umleitung eingerichtet
Dabei kam es zur Frontalkollision der beiden Autos. Dadurch wurde der 60-jährige Lenker schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest beim 31-Jährigen verlief negativ. Die B 148 war während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung etwa 1,5 Stunden gesperrt, weshalb eine lokale Umleitung durch die Feuerwehr eingerichtet wurde.
