Kollision beim Überholen: Lenker schwer verletzt

Ein 60-Jähriger aus Weng im Innkreis lenkte am 24. Dezember gegen 16.30 Uhr seinen Pkw entlang der Altheimer Straße B 148 mit seiner Ehefrau Richtung Braunau. Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Schweizer aus der Steiermark mit seinem Wagen von Braunau kommend Richtung Ort im Innkreis. Der 31-Jährige befand sich dabei in einer Fahrzeugkolonne und beabsichtigte dort zu überholen.