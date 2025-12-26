Musikinstrumente statt Stethoskop mitgebracht

Kindheitserinnerungen hochgekommen

Im Programm: konzertante Lieder wie Leonard Cohens „Halleluja“, „Greensleeves“ oder „Amazing Grace“, aber auch traditionelle Weihnachtslieder wie „Ihr Kinderlein kommet“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und natürlich „Stille Nacht“: „Die haben am meisten Anklang gefunden. Viele der Patienten in diesem Haus sind sehr alt, krank, dement, in sich gekehrt und sprechen kaum. Aber bei diesen Liedern haben sie mitgesungen, da sind die Kindheitserinnerungen hochgekommen. Das war auch für uns wunderschön und sehr rührend“, freut sich der pensionierte Mediziner.