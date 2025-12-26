Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Singende Mediziner

Musikinstrumente statt Stethoskop mitgebracht

Oberösterreich
26.12.2025 08:00
Katharina Kloimstein und Siegfried Pichelmann sorgten für glänzende Augen.
Katharina Kloimstein und Siegfried Pichelmann sorgten für glänzende Augen.(Bild: Kloimstein/Pichelmann)

Etwas ganz besonderes haben sich die beiden Linzer Ärzte Katharina Kloimstein und Siegfried Pichelmann zu Weihnachten ausgedacht. Statt wie normalerweise mit Stethoskopen schauten die beiden mit Musikinstrumenten im Sonnenhof Lenaupark vorbei und verbrachten mit den Senioren musikalische Stunden.

0 Kommentare

Üblicherweise sind Katharina Kloimstein (50) und Siegfried Pichelmann (66) mit medizinischen Instrumenten im Sonnenhof Lenaupark unterwegs. Nicht aber dieses Mal: Die beiden betreuenden Hausärzte gaben wohlklingende weihnachtliche Weisen zum Besten. „Meine Kollegin war am Mozarteum in Salzburg, spielt exzellent Querflöte. Ich spiele Gitarre, und wir musizieren auch privat hin und wieder zusammen“, so der Linzer Mediziner.

Ein kleines Privatkonzert
„Da lag die Idee nahe, dass wir den Bewohnern eine Freude machen und ihnen zu Weihnachten etwas vorspielen.“ Eigentlich hatte das Duo nur ein Stockwerk im Visier, doch weil die schönen Klänge im ganzen Haus aufhorchen ließen, traten die beiden gleich mehrfach auf – in Gemeinschaftsbereichen, aber auch in Zimmern bettlägeriger Patienten für ein kleines Privatkonzert.

Kindheitserinnerungen hochgekommen
Im Programm: konzertante Lieder wie Leonard Cohens „Halleluja“, „Greensleeves“ oder „Amazing Grace“, aber auch traditionelle Weihnachtslieder wie „Ihr Kinderlein kommet“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und natürlich „Stille Nacht“: „Die haben am meisten Anklang gefunden. Viele der Patienten in diesem Haus sind sehr alt, krank, dement, in sich gekehrt und sprechen kaum. Aber bei diesen Liedern haben sie mitgesungen, da sind die Kindheitserinnerungen hochgekommen. Das war auch für uns wunderschön und sehr rührend“, freut sich der pensionierte Mediziner.

Statt medizinischer Instrumente brachten die Hausärzte Katharina Kloimstein und Siegfried ...
Statt medizinischer Instrumente brachten die Hausärzte Katharina Kloimstein und Siegfried Pichelmann diesmal musikalische mit ins Heim und sorgten für große Freude.(Bild: Kloimstein/Pichelmann)

Auch einer Bewohnerin war die Freude deutlich anzuhören: „Die beiden haben irre viel Arbeit, und beide haben Familien. Trotzdem nehmen sie sich die Zeit, zu uns ins Heim zu kommen und so wunderschön zu musizieren – auch für die, die nicht mehr aus dem Bett kommen!“

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
233.200 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
114.298 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
108.385 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Singende Mediziner
Musikinstrumente statt Stethoskop mitgebracht
Freiwillige Helfer
Am Heiligen Abend zwölf Stunden im Löscheinsatz
Alkotest war negativ
Kollision beim Überholen: Lenker schwer verletzt
Angriff vor Lokal
Messerdroher gab sich bei Polizei als Opfer aus
Jetzt sitzt er ein
25-Jähriger dealte seit über einem Jahr mit Heroin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf