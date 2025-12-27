Drei Tage lang Sonne, dann kommt etwas Schnee

Von heute, Samstag, bis einschließlich Montag ist jedenfalls Hochdruckwetter angesagt. „Vor allem in höheren Lagen wird es sehr sonnig. In den Niederungen kann es vereinzelt natürlich auch vorkommen, dass die Nebelwolken sich wieder nicht auflösen.“ Von Norden her kommt dann kalte Luft. Ab Dienstag ist auch Wind in Stärken von 30 bis 50 km/h angesagt. Zu Silvester muss man in Oberösterreich jedenfalls mit Wolken rechnen. Resch: „Der Blick aufs Feuerwerk wird diesmal leider nicht ungetrübt ausfallen.“