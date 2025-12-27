Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prachtwetter

Drei Tage lang Sonne, dann kommt etwas Schnee

Oberösterreich
27.12.2025 10:00
In den Bergen und auf Hügeln wird der Sonnenschein dieses Wochenende ungetrübt ausfallen.
In den Bergen und auf Hügeln wird der Sonnenschein dieses Wochenende ungetrübt ausfallen.(Bild: Marion Hörmandinger)

Die Wetterprognose bis einschließlich Montag fällt für Oberösterreich sehr erfreulich aus, den ein Hochdruckeinfluss liegt über dem Land. Spätestens zu Silvester sind dann allerdings wieder Wolken und Niederschläge angesagt.

0 Kommentare

Sonnenschein und präparierte Pisten lassen in Oberösterreich vielerorts das Skifahrerherz endlich wieder höher schlagen. Seit heute, Samstag, hat auch die Skiregion Kasberg geöffnet.

„Wir können vorerst einmal sieben Abfahrtskilometer für Wintersportler freigeben“, freut sich Geschäftsführer Fritz Drack. In den vergangenen Tagen sei Tag und Nacht Maschinenschnee produziert worden, um den Gästen tolle Verhältnisse bieten zu können. Er hofft, dass der Winter nun richtig losgeht und zum künstlich produzierten Schnee auch die eine oder andere Flocke von oben dazukommt.

Die Kasberg-Geschäftsführer Fritz Drack und Ralf Gaffga sind zuversichtlich.
Die Kasberg-Geschäftsführer Fritz Drack und Ralf Gaffga sind zuversichtlich.(Bild: Marion Hörmandinger)

Laut dem GeoSphere-Meteorologen Christian Resch wird man darauf zumindest noch bis Dienstag warten müssen: „Schneeschauer sind erst in Richtung Silvester in Sicht und auch diese werden nicht gerade üppig ausfallen, sondern im Bereich von wenigen Zentimetern liegen.“

Zitat Icon

Die nächsten Tage fallen trocken aus. Niederschlag wird es erst ab Dienstag geben. Zu Silvester wird der Blick aufs Feuerwerk leider diesmal getrübt.

GeoSphere-Meteorologe Christian Resch

Bild: GeoSphere Austria

Von heute, Samstag, bis einschließlich Montag ist jedenfalls Hochdruckwetter angesagt. „Vor allem in höheren Lagen wird es sehr sonnig. In den Niederungen kann es vereinzelt natürlich auch vorkommen, dass die Nebelwolken sich wieder nicht auflösen.“ Von Norden her kommt dann kalte Luft. Ab Dienstag ist auch Wind in Stärken von 30 bis 50 km/h angesagt. Zu Silvester muss man in Oberösterreich jedenfalls mit Wolken rechnen. Resch: „Der Blick aufs Feuerwerk wird diesmal leider nicht ungetrübt ausfallen.“

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
268.911 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
157.214 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
134.471 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Oberösterreich
Prachtwetter
Drei Tage lang Sonne, dann kommt etwas Schnee
„Riesenmarktchance“
Mühlviertler bauen Hülle für Teleskop in der Wüste
Auto beschlagnahmt
28-Jähriger raste mit 149 km/h durch 50er-Zone
Große Suchaktion
75-Jährige bei Minusgraden aus Altersheim abgängig
Krone Plus Logo
Gemeindefinanzen
Über Mühlviertel kreist Pleitegeier am tiefsten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf