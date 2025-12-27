Drei Tage lang Sonne, dann kommt etwas Schnee

Die Wetterprognose bis einschließlich Montag fällt für Oberösterreich sehr erfreulich aus, den ein Hochdruckeinfluss liegt über dem Land. Spätestens zu Silvester sind dann allerdings wieder Wolken und Niederschläge angesagt.
Sonnenschein und präparierte Pisten lassen in Oberösterreich vielerorts das Skifahrerherz endlich wieder höher schlagen. Seit heute, Samstag, hat auch die Skiregion Kasberg geöffnet.
„Wir können vorerst einmal sieben Abfahrtskilometer für Wintersportler freigeben“, freut sich Geschäftsführer Fritz Drack. In den vergangenen Tagen sei Tag und Nacht Maschinenschnee produziert worden, um den Gästen tolle Verhältnisse bieten zu können. Er hofft, dass der Winter nun richtig losgeht und zum künstlich produzierten Schnee auch die eine oder andere Flocke von oben dazukommt.
Laut dem GeoSphere-Meteorologen Christian Resch wird man darauf zumindest noch bis Dienstag warten müssen: „Schneeschauer sind erst in Richtung Silvester in Sicht und auch diese werden nicht gerade üppig ausfallen, sondern im Bereich von wenigen Zentimetern liegen.“
Die nächsten Tage fallen trocken aus. Niederschlag wird es erst ab Dienstag geben. Zu Silvester wird der Blick aufs Feuerwerk leider diesmal getrübt.
GeoSphere-Meteorologe Christian Resch
Bild: GeoSphere Austria
Von heute, Samstag, bis einschließlich Montag ist jedenfalls Hochdruckwetter angesagt. „Vor allem in höheren Lagen wird es sehr sonnig. In den Niederungen kann es vereinzelt natürlich auch vorkommen, dass die Nebelwolken sich wieder nicht auflösen.“ Von Norden her kommt dann kalte Luft. Ab Dienstag ist auch Wind in Stärken von 30 bis 50 km/h angesagt. Zu Silvester muss man in Oberösterreich jedenfalls mit Wolken rechnen. Resch: „Der Blick aufs Feuerwerk wird diesmal leider nicht ungetrübt ausfallen.“
